تربية عين شمس تناقش الجذور التاريخية للصراع الروسي الأوكرانى

في إطار فعاليات سيمينار قسم التاريخ بكلية التربية جامعة عين شمس للعام الجامعى 2021/ 2022م، عقد القسم برعاية الدكتور حازم راشد، عميد الكلية، والدكتور رضوان حمودة، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، بعقد ندوة بعنوان “الجذور التاريخية للصراع الروسي الأوكرانى.. قراءة في المشهد السياسي”.

افتتح الندوة الدكتور حازم راشد، حيث أثنى على تماشيها مع الأحداث السياسية الجارية.

وتحدث الدكتور رضوان حمودة، وكيل الكلية، عن أهمية معاصرة طلاب قسم التاريخ للأحداث السياسية الجارية.

فيما تناول اللواء أركان حرب نصر سالم التخطيط العسكرى للصراع الروسي الأوكرانى.

واستعرض اللواء أركان حرب محمد الشهاوى دور الحرب البيولوجية في الحرب.

وتحدثت الدكتورة نهاد عبد الباسط عن أسباب الحرب.

وتناولت الدكتورة نسمة عبد الرؤوف تأثير مؤتمر “دونمبرتون اوكس” وتوازن القوى في الحرب.

فيما تحدث الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، عن النتائج المستقبلية المتوقعة من هذه الحرب.

واختتمت الدكتورة هالة خلف، رئيس قسم التاريخ، الندوة بمدى تأثيرات هذه الحرب على المستوى الاقتصادى.

ووجهت الشكر لطلاب الفرقة الرابعة لما قدموه من اهتمام ونقاش، ولرئيس لجنة السيمينار صاحب فكرة وموضوع الندوة الدكتور جمال شقرة، ولأعضاء لجنة السمينار من المعيدين والمدرسين المساعدين بالقسم، خصوصا المدرس المساعد طارق شمس، والمدرس المساعد نهى عبد العاطي، والمعيدين بالقسم سيد محمد وهدير إبراهيم.

وقد حضر الندوة أعضاء هيئة التدريس بالقسم، والهيئة المعاونة، وطلاب قسم التاريخ وطلاب الدراسات العليا.