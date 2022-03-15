جامعة الوادي الجديد تنظم المؤتمر السنوي الأول لكلية الطب

تنظم كلية الطب المؤتمر السنوي الأول بعنوان (معاً من أجل خدمة طبية أفضل بالوادي الجديد، ) وذلك يوم الأربعاء الموافق 16/3/2022م الساعة التاسعة صباحاً بقاعة فندق بدر السياحي بالخارجة- الوادي الجديد وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العليا ومنسق المؤتمر.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف: إن المؤتمر يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية في الوادي الجديد وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بما يعزز كفاءة القطاع الطبي.

اقرا أيضا:

وسيتم افتتاح المؤتمر بكلمة الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر، من ثم محاضرة للأستاذ الدكتور أسماء سليمان حول العوامل البينية المؤثرة في أمراض الكلى، يليها محاضرة للأستاذ الدكتور أحمد مخلوف حول كفاءة منهج التعليم الطبي، ومحاضرة للأستاذ الدكتور خالد مهاني حول التحضير لاختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، من ثم محاضرة للأستاذ الدكتور محمود ثابت حول الآفاق المستقبلية للطب بجامعة الوادي الجديد، يليها الجلسة الختامية للمؤتمر.