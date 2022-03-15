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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون بين كلية البحوث البيئية بجامعة عين والمجلس الوطني للشباب لتأهيل الدويقة

لقاء كلية البحوث
لقاء كلية البحوث البيئية بجامعة عين والمجلس الوطني للشباب


ناقشت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس  مع  مؤسسة المجلس الوطنى للشباب الجهود الوطنية للجمهورية الجديدة لتنظيم واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ .

 

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشتركة فى قضية التغيرات المناخية  والجهود التى تبذلها كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس فى قضية التخفيف من الانبعاثات الكربونية و نشر الوعى البيئي و تأهيل المناطق العشوائية مثل حى "الدويقة" وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

أوضحت  الدكتورة نهى سمير أن اللقاء يهدف إلي نشر الممارسات الخاصة بتدوير  المخلفات و زراعة الأسطح لتقليل البصمة الكربونية فى المنطقة.

كما أشارت إلى أن التكيف البيئي من الموضوعات المهمة، مؤكدة على أهمية دعم كافة المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه، وأكدت على  ضرورة إلقاء الضوء حول  الممارسات البيئية السليمة فى كافة محافظات الجمهورية حيث تعمل مصر جاهدة في هذا المجال.

 أوضحت  ان الكلية لديها عدة برامج للتدريب والتوعية والتثقيف وجاري توقيع عدة اتفاقيات خاصة بطريق جامعة عين شمس نحو مؤتمر COP27.

 أشارت الدكتورة دليلة مختار رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجلس الوطنى للشباب الى الدور الريادى لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس أكاديميا وبحثيا فى المجالات البيئية وخاصة التغيرات المناخية

واشادت بالتجربة الفريدة للإدارة النسائية للمؤسسات بالدولة مشيرة للتجربة المتميزة لتحويل معهد البيئة الى كلية والتميز فى أطلاق برامج علمية وبحثية وتطبيقية على أرض الواقع  أشادت بجهود عميدة الكلية فى الدور المجتمعي للكلية باطلاق حملات التوعية البيئية المختلفة.

أشار الدكتور وائل طناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب الى التعاون فى اطلاق حملة "الدويقة" ودمج مشروع مجلس إدارة الشارع والتى تعمل عليه المؤسسة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة التنفيذية فى الدولة.و أكد أهمية دمج المؤسسات العلمية الأكاديمية والبحثية فى العمل التنموي العام وتطبيق البحث العلمي على أرض الواقع.

واعلن عن التعاون العلمي والأكاديمي والبحثى و بالإضافة الى مجالات التدريب البيئي.

تحدث محمد شاهين منسق لجنة الطريق إلى cop 27 بالكلية عن أهمية التشبيك و توحيد الجهود الوطنية لإبراز صورة جمهورية مصر العربية على النطاق العالمي فى قدرتها على المشاركة و تنظيم واستضافة كبري المؤتمرات العالمية مؤكدا على ان الشباب المصري لديه القدرة على تنفيذ عدة مبادرات خاصة بالتغيرات المناخية بكفاءة عالمية مشيرا الى استعداد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس فى رعاية تلك المبادرات والمساهمة فى تنفيذها على أرض الواقع.

ولقد اتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكلية يشمل عدة مجالات تدريبية وبحثية ومجتمعية وعلمية.

جامعة عين شمس البحوث البيئية المجلس الوطني للشباب الدويقة

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