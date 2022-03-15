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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. انطلاق ملتقى التوظيف الـ18 لتشغيل خريجي جامعة حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب و الأثاث غدا الاربعاء بملتقي تشغيل خريجي جامعة حلوان الثامن عشر لخريجي الجامعة وذلك بعدد من الشركات أعضاء الغرفة للمساهمة في تشغيل الطلبة من الخريجين. 

وتقام فعاليات ملتقي تشغيل خريجي جامعة حلوان الثامن عشر لخريجي الجامعة  في تمام الساعة التاسعة صباحا يومي الأربعاء والخميس 16: 17 مارس المقبل، بمجمع الفنون والثقافة، بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان. 

و ينظم ملتقي تشغيل خريجي جامعة حلوان الثامن عشر لخريجي الجامعة  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور حازم عطية الله، المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق، والمتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

تنمية قدرات الطلاب 

وبحسب بيان غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات تاتي اهمية المشاركة في الملتقي في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، من خلال توفير فرص عمل لهم

 

غرفة الأخشاب شهر رمضان Finance Real Estate حلوان

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