30 يوما.. جدول أكل رمضان 2022

تحتاج كل سيدة إلى جدول اكل رمضان 30 يوم 2022، حتى يمنحها الكثير من الخيارات والتي تقل من حيرتها اليومية عن ماذا ستحضر، ولكن يمكن الإستعانة ببعض الأفكار البسيطة أن تسهل هذه المهمة الشاقة عليكي.

جدول اكل رمضان 30 يوم 2022



30 أكلة ل 30 يوم



وهناك العديد من الأطباق التي يمكن تحضيرها في أكلات شهر رمضان ومن أهمها السلطة؛ حيث يمكن تحضير العديد والعديد منها، ومن أهمهم:



سلطة خضراء – سلطة طحينة – سلطة بابا غنوج – سلطة زبادى – سلطة ثومية – سلطة بطاطس بالمايونيز – سلطة بذنجان بالخل والثوم – سلطة الباذنجان المخلل – سلطة الطماطم المخللة – سلطة التبولة اللبنانية – سلطة البطاطس المهروسة – سلطة الكلو سلو – سلطة التونة – سلطة الخرشوف.

أما بالنسبة للطبق الرئيسي فيمكن لبعض الأفكار، ان تقومي بعمل جدول أكلات جديدة 30 أكلة كل يوم في شهر رمضان، وإليكم قائمة بـ 3 أكل لـ 30 يوم، وهم:

ملوخية – فراخ – صينية بطاطس – أرز

كبدة وكلاوى – بطاطس محمرة – مكرونة

سمك مقلى أو مشوي – أرز – وجمبري وكابوريا

سجق بالطماطم – بطاطس مقلية – ممكن بدل السجق لحمة بالبصل أو شاورما لحم أو فراخ شاورمة

سبانخ – لوبيا أو فاصوليا بيضاء – أرز – لحمة

مكرونة – فراخ بانيه أو لحمة كباب حلة أو اسكالوب بانيه

بامية – بسلة أو بطاطس صينية بالجبنة – أرز

فول بالطماطم او بالسجق – شكشوكة – بطاطس مقلية

صينية سمك سردين أو بورى سنجارى – أرز باذنجان مسقعة

مكرونة بشاميل – فراخ او لحمه – شوربه

عجة مكرونة – بطاطس مقلية

رقاق باللحمة – فراخ – شوربة

جبنة قديمة – فطير فلاحى وعسل

محشى ورق عنب – كرنب – فلفل – باذنجان – فراخ مع المحشى

فاصوليا خضرا – رز – قلقاس

قرنبيط مقلي او مطبوخ – لحمه كباب حله – مكرونه

بصارة او عدس اصفر او عدس بجبه – باذنجان مقلي وفلفل مقلى

فتة بالخل والثوم – لحمة – شوربة

كرشة – ممبار

عيش باللحمة أو حواوشى – مخللات

أرز معمر – شوربه فراخ او لحمه و صنف خضار ملوخيه او صينيه بطاطس او اى نوع خضار

ام خلول و سلطة طحينة – بطاطس مقليه - سمك مشوى

صينية جلاش بالسجق او باللحمه المفرومه او بخلطه البيتزا – بطاطس مقليه – شوربه

كفته مشويه – او لحمه مشويه وفراخ مشويه – مكرونه

صينيه بطاطس بوريه او بطاطس محشيه باللحمه المفرومه خرشوف محشى باللحمة المفرومة – رز

كشرى مصراوى – دقه مشطشطه

سمبوسك – بطاطس مقلية 28- فسيخ ورنجة – بطاطس مقلية

رز بالعدس الاصفر – لحمه مشويه بالبصلة أو الأرز بالبيض المسلوق

كبسه سعودى بالرز البسمتى مدسوس فراخ او لحمه

كوسه صينيه بالبشاميل – كفته رز



جدول اكل رمضان 30 يوم 2022



فطور رمضان لشخصين

في شهر رمضان تزيد العزائم والولائم والوجبات الجماعية، ولكن ليس كل يوم تحتاجين إلى تقديم العزائم وعشرات الأصناف، فعندما تكونين مع زوجك وحدك لا تقدمين سوى وجبات بسيطة وسريعة. وفي هذا المقال أحضرنا لكِ طريقة عمل فطور رمضان لشخصين لتتعرفي على وصفتين مختلفتين لعمل فطور رمضان بدون الحاجة إلى عشرات المكونات بل وجبات بسيطة للغاية.



مقادير فطور رمضان لشخصين

5 بطاطس

2 صدر دجاج مفروم

1 ملعقة كبيرة ثوم

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

5 ملعقة كبيرة دقيق

5 ملعقة كبيرة بقسماط

1 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب زيت للقلي



طريقة فطور رمضان لشخصين

- اسلقي البطاطس ثم اهرسيها.

- ضعي الدجاج المفروم.

- ضعي باقي المكونات ما عدا الدقيق والبقسماط.

- شكلي البطاطس على شكل أصابع عريضة.

- ضعي الأصابع في الدقيق ثم البقسماط.

- اقلي البطاطس في الزيت.



فطور رمضان لشخصين سريع



مقادير فطور رمضان سريع :

1 كوب بقدونس مفرومة ناعم

6 ملعقة كبيرة كينوا

3 ملعقة كبيرة نعناع مفروم ناعم

1 بصل مفروم

1 طماطم مقطعة صغير

1 ملعقة كبيرة دبس رمان

ملح حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل فطور رمضان لشخصين سريع :

- انقعي الكينوا في الماء لمدة 10 دقائق.

- تخلصي من الماء الزائد، وتوضع الكينوا في وعاء آخر مع الماء ونغليها لمدة نصف ساعة على النار.

- اتركي الكينوا حتى تبرد.

- في وعاء ضعي باقي المكونات للوجبة الصحية معًا.



جدول اكلات شهر رمضان 2022

تحتاج كل سيدة إلى جدول اكلات شهر رمضان 2022 ؛ حيث يمكن تحضير أكلات مختلفة وجديدة أول عشر أيام، ويمكن تكرارها فيما بعد، وسوف نقوم بوضع بعض الوصفات المميزة والشهية التي يمكن تحضيرها في شهر رمضان، والاختيار منها حسب رغبتك أو ما تفضله عائلتك.





وجبات اليوم الأول

ديك رومي.

محاشي بانواعها: “الكرنب، ورق العنب”.

سلطة خضراء.

طاجن أو شوربة لسان عصفور.

سلطة زبادي.

عصير قمر الدين.

صينية كنافة للتحلية.



وجبات اليوم الثاني

كبسة بالدجاج أو اللحم.

سلطة خضراء.

تبولة.

عصير مانجو.

صينية بسبوسة.



وجبات اليوم الثالث

بطة.

رز بالشعرية.

ملوخية.

سلطة خضار.

مشروب عرق سوس.

قطايف.



وجبات اليوم الرابع

صينية مكرونة بالبشاميل.

دجاج مشوي.

سلطة زبادي.

عصير تمر هندي.

صينية كنافة بالمكسرات.



وجبات اليوم الخامس

مرقوق الدجاج أو اللحم.

سلطة زبادي، وخص.

عصير برتقال.

قطايف باللحم المفروم.



وجبة اليوم السادس

سمك بلطي مقلي.

سلطة خضراء طماطم.

أرز بالخلطة أو الجمبري.

عصير فراولة.

طاجن ام علي.



وجبة اليوم السابع

جمبري “روبيان” مقلي.

أرز بالخلطة.

سلطة طحينة، وسلطة طماطم.

عصير جوافة.

زلابية مقلية.



وجبة اليوم الثامن

لحم مشوي.

رقاق باللحم المفروم.

سلطة زبادي، وسلطة خضراء.

عصير تفاح.

قطايف بالشوكولاتة.



وجبة اليوم التاسع

بانيه دجاج مقلي.

مكرونة بالصلصة.

سلطة طحينة، وبابا غنوج.

عصير خروب.

كنافة.



وجبة اليوم العاشر

صينية كوسة باللحم المفروم والبشاميل.

سلطة زبادي، وسلطة خضراء.

عصير تمر هندي.

مهلبية بالفراولة والحليب.



وجبة اليوم الحادي عشر

فراخ مشوية.

شوربة لسان عصفور.

بطاطس مقلية.

سلطة.

عصير قمر الدين.

كنافة بالقشطة.



وجبة اليوم الثاني عشر

حمام محشي.

أرز معمر.

ثومية.

سلطة طماطم.

عصير كركديه.

أصابع جلاش بالكنافة.



وجبة اليوم الثالث عشر

فتة شاورما فراخ.

ثومية، سلطة طحينة.

سلطة فتوش.

مشروب الخشاف.

بلح الشام.



وجبة اليوم الرابع عشر

كاليماري مشوي.

أرز بالبصل.

سلطة طحينة.

قمر الدين.

كوكتيل فواكه.



وجبة اليوم الخامس عشر

خضار باللحم، مثل خضار البازلاء أو البطاطس.

أرز بالشعرية.

سلطة خضار.

عصير مانجا.

كنافة.



وجبة اليوم السادس عشر

بفتيك مشوي.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

عصير فراولة.

جلي بالفواكه.



وجبة اليوم السابع عشر

كفتة لحم.

شرائح بطاطس محمرة.

باستا بالصلصة.

سلطة طحينة.

عيش سرايا.

عصير كوكتيل.



وجبة اليوم الثامن عشر

بيتزا بالخضار واللحم.

سلطة خضار، وسلطة حمص.

كاتشب.

كيكة.

عصير فراولة.



وجبة اليوم التاسع عشر

ستيك دجاج بالصوص.

سلطة خضراء، ثومية.

عصير التمر هندي.

كنافة بالمانجا.



وجبة اليوم العشرين

سمك صيادية أو صينية.

سلطة طحين.

سلطة خضار.

تبولة.

عصير تفاح.

كيك بالشوكولاتة.



وجبة اليوم الحادي والعشرون

كرات جبن بالأرز المقلي.

بطاطس مقلية.

صدور دجاج مقلية.

لسان عصفور.

سلطة

عصير تمر.

معمول التمر.



وجبة اليوم الثاني والعشرون

فريكة باللحم.

سلطة ميموزة.

خس وتبولة.

شراب الورد والتوت.

طاجن ام علي بالفرن.



وجبة اليوم الثالث والعشرون

حواوشي باللحم المفروم أو الدجاج.

بطاطس محمرة.

سلطة طحينة.

أرز باللبن والمكسرات.

عصير مشمش أو قمر الدين.



وجبة اليوم الرابع والعشرون

مكرونة بالصوص الأبيض.

دجاج ناجتس.

أصابع بطاطس محمرة.

مقبلات.

سلطة خضراء بالطماطم.

عصير كيوي.

صينية قرع عسل.



وجبة اليوم الخامس والعشرون

طاجن ورق عنب.

بط محمر.

ملوخية.

سلطة خضراء.

صوص طحينة.

عصير ليمون بالنعناع.

أصابع جلاش بالكنافة.



وجبة اليوم السادس والعشرون

سمك بالفرن أو سمك مشوي.

شوربة سي فود.

سلطة طحينة.

مشروب عرق سوس.

أصابع زينب.



وجبة اليوم السابع والعشرون

قطع دجاج.

سمبوسك باللحم.

سلطة خضار وبابا غنوج.

عصير أناناس.

جيلي بالفواكه.



وجبة اليوم الثامن والعشرون

صينية بطاطس بالدجاج.

أرز معمر.

سلطة خضراء.

تمر بالمكسرات.



وجبة اليوم التاسع والعشرون

طاجن بامية باللحم.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

عصير فراولة باللبن.

كب كيك بالشوكولاتة.



وجبة اليوم الثلاثون

مندي بالدجاج.

بطاطس مقلية.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

فطيرة جلاش.

عصير مانجو.