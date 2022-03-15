أحمد العوضي يعلن عن تحضيره ل"البلدوزر" مع طارق العريان

أعلن الفنان أحمد العوضي عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم البلدوزر مع المخرج طارق العريان.

وكتب "العوضي" عبر حسابه على فيسبوك":تحضيرات البلدوزر, أول فيلم مصري وعربي عن ال MMA

انتظرو فيلم كبييير وضخم ان شاء الله قصة واخراج طارق العريان Synergy Films. اضخم انتاج".

وكان قد نشر الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام : ، صورة تجمعة بوالده .

وعلق أحمد العوضي قائلاً : أبويا البركة .. ربنا يخليك لينا يا حاج " .

ونشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة.

وظهر أحمد العوضي بإطلالة رياضية من أمام حلبة ملاكمة، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.