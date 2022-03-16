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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

شروط حصول الأرملة
شروط حصول الأرملة والمطلقة على معاش

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أصحاب المعاشات والمستفيدين منه العديد من الامتيازات التي تجيز الجمع بين أكثر من معاش، وأولى عناية بالغة للأرامل والمطلقات من خلال منحهن العديد من الحوافز والمنح المقدمة لتقديم يد المساعدة إليهن لمواجهة أعباء الحياة.

معاش المطلقات والارامل 

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

معاش التأمينات المطلقات معاش المطلقات

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