وزير الأوقاف يعتمد تنفيذ الدورة الـ 106 في التوعية الأسرية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف، تنفيذ الدورة التثقيفية (السادسة بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية، لـ (50) إمامًا، بالمركز الثقافي بمسجد الفتح (الاستاد) ـ بمدينة كفر الشيخ ـ بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وذلك يومي الأحد والاثنين 20/3/2022، 21 /3/2022م، وهم على النحو التالي: ـ

م - الاسم - الوظيفة

1. إبراهيم عصام عبد الوهاب شتات - امام وخطيب

2. وليد حمدي علي محمود حماد - امام وخطيب

3. أحمد محمد فاروق على محمود - امام وخطيب

4. خالد سعيد ياسين حسين نصار - امام وخطيب

5. زاهر غازي سيد أحمد خلف - امام وخطيب

6. بسيوني إبراهيم على الكتامى - امام وخطيب

7. جمال عثمان أبو اليزيد دريس - امام وخطيب

8. ياسر عيد محمد عطية - امام وخطيب

9. إبراهيم رجب محمد إبراهيم الكنانى - امام وخطيب

10. أحمد محمد بدير حسن زايد - امام وخطيب

11. أحمد محمد مصطفى السماحي - امام وخطيب

12. أيمن رمضان عطا الله محمد - امام وخطيب

13. إيهاب زمزمي محمد علي - امام وخطيب

14. بركة السيد يوسف ناجي - امام وخطيب

15. جاسر محمد محمد العدوي - امام وخطيب

16. سامح جمال عبد الرحمن عزب - امام وخطيب

17. السعيد عبد اللطيف محمد علام - امام وخطيب

18. صبحي سعيد سيد أحمد متولي - امام وخطيب

19. عبد السلام محمد عبد السلام الهنداوي - امام وخطيب

20. عبد المنعم ماهر محمد عبده البرعي - امام وخطيب

21. محمد السعيد محمد أحمد - امام وخطيب

22. محمد الشوادفي محمد سيد أحمد - امام وخطيب

23. محمد الظواهري محمد عبد الغني - امام وخطيب

24. محمد شحاتة عبد الرحيم حسانين - امام وخطيب

25. وائل رمضان علي محمد خاطر - امام وخطيب

26. سعيد محمد محمد الحداد - امام وخطيب

27. فواز أحمد أحمد فواز - امام وخطيب

28. عمر عبد الفتاح كامل عيسى - امام وخطيب

29. حسام نبيه إبراهيم السيد المرادنى - امام وخطيب

30. أبو المجد عزت أحمد محمد أبو دفية - امام وخطيب

31. عزت عبد العزيز عبد السلام ابومنديل - امام وخطيب

32. عبدالرحمن أحمد عبدالمجيد الحنبلى - امام وخطيب

33. زيد عبد الله على العسلى - امام وخطيب

34. عبد الر حمن منصورشلبى على الشلبى - امام وخطيب

35. محمد محمود أحمد محمود غنيم - امام وخطيب

36. لبنى عبدالعزيز محمد عبدالحميد - مرشدة دينة

37. عزيزة عبدالحميدعباس عبد الحميد - مرشدة دينة

38. الهام فتحى رزق حسن - مرشدة دينة

39. أماني عبد القادر محمد يوسف - واعظة

40. نسرين السيد مصطفى الموافى - واعظة

41. سافيناز الشحات السيد عبد الله - واعظة

42. اسراء محمد عبدالعزيز محمد وافى - واعظة

43. محمد أحمد محمود شريف - مهندس اتصالات

44. منال سلامة خير عرفات - محاسب

45. سمرمحمد طه عبدالحميد - مهندسة نظم

46. فاطمة صبحى على الشناوى - محاسب

47. أحمد شعبان عبد الجواد أحمد - عامل

48. أحمد شعبان السيد بسيوني - عامل

49. محمد مصطفى أحمد يونس - عامل

50. محمد مبروك عبد الحميد حسين طلحه - عامل

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة (سكن ومودة).