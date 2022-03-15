لضمان عدم التلاعب بالأسعار.. شعبة المخابز تقترح إصدار كارت لصرف الخبز الحر

اقترح عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إصدار كارت للمواطن لصرف الخبز الحر من المخابز السياحية.



وقال عبد الله غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة "المذاع على قناة " أون "، :" من المقترحات التي قد تحل أزمة أسعار الخبز السياحي الحر هو إصدار كارت لصرف الخبز الحر ".



وأضاف عبد الله غراب :" من الممكن أن نتفق مع وزارة التموين على إصدار هذا الكارت لمن لا يحمل بطاقة تموين ".

وتابع عبد الله غراب:" الهدف من إصدار بطاقة وكارت للخبز الحر هو إحكام السيطرة على كافة المخابز التي تقوم بإنتاج الخبز الحر، وذلك لضمان عدم التلاعب في أسعار الخبز والوزن والمواصفات والحفاظ على الدقيق ".

ولفت عبد الله غراب:" جاهزين للاجتماع مع وزارة التموين للتباحث حول كيفية تنفيذ آلية تسعير الخبز الحر".