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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منعوا عودته على صاروخه الروسي.. مصير رائد فضاء أمريكي عالق في الفضاء

رائد الفضاء الأمريكي
رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي

سيعود رائد فضاء أمريكي إلى الأرض، بعد جدال لفترة طويلة عن احتمالية عودة رائد فضاء أمريكي الآن إلى الأرض بسبب الجدال عن تواجده على صاروخ روسي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان يعتقد أن “مارك فاندي”، الذي ظل في الفضاء لمدة 355 يومًا، قد يظل في الفضاء إلى الأبد بسبب التوترات المتزايدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

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لكن تم التأكيد على أنه سيعود على متن كبسولة روسية إلى كازاخستان، وسيتم إعادة رواد الفضاء الأمريكي واثنين من الروس الآخرين.

قال جويل مونتالبانو ، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا: "يمكنني أن أقول لك بالتأكيد أن مارك سيعود إلى الوطن ... نحن على اتصال بزملائنا الروس. ليس هناك خلاف حول ذلك."

وقال رواد الفضاء أنهم على معرفة بما يحدث بشأن الحرب لكنها لم تؤثر على علاقتهم وما زالوا يعملون كفريق.

وتابع ديمتري، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” أنه قد حذر سابقًا من العقوبات التي تسبب مشكلات فنية لمحطة الفضاء الدولية، لكنه أوضح أنها استمرت في العمل بسلاسة.

وأضاف: "كل هذه الأنشطة استمرت لمدة 20 عاما ولم يتغير شيء في الأسابيع الثلاثة الماضية.. مراكز التحكم لدينا تعمل بنجاح وبدون عيوب وبسلاسة".

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تتحكم في الدعم على متن محطة الفضاء الدولية ، وتتحكم روسيا في أشياء أخرى، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن روجوزين على التلفزيون الروسي الرسمي ، أن وكالة روسكوزموس ستوقف مبيعات الصواريخ إلى الولايات المتحدة ردًا على العقوبات المفروضة على روسيا.

ومن المقرر أن يعود رائد الفضاء الأمريكي “مارك فاندي” البالغ من العمر 55 عامًا ، 355 يومًا في الفضاء ، وهو رقم قياسي أمريكي جديد.

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