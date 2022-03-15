نجم الأهلي السابق: إدارة فيوتشر تعاملت مع علي ماهر بشكل احترافي

أشاد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، بمجلس إدارة نادي فيوتشر، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم اليوم على سموحة برباعية نظيفة بالدوري المصري هذا الموسم.



وقال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ناصر ماهر أصبح لاعبا ناضجا، وأصبح لديه شراسة هجومية وإيجابي أكثر على المرمى، ناصر ماهر يقدم موسما رائعا" .



وأضاف: "أحمد رفعت يقدم مستوى ممتاز، وفيوتشر فقد العديد من العناصر خلال مباراة غزل المحلة للإصابة، ولذلك تعثر ولكنه يسير بخطى ثابتة ومن الفرق التي استفادت من توقف الدوري، والفريق تكون في 25 يوما فقط" .



واختتم حديثه قائلاً: "لاعبو فيوتشر كانوا يحتاجون إلى انسجام، والبعض توقع رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق، ولكن إدارة فيوتشر تعاملت بشكل احترافي مع الأمر".