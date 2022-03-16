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رئيس التحرير
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محافظات

برلمانية: قرارات الرئيس السيسي بتسعير رغيف الخبز جاءت لتخفيف العبء عن المواطن

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم حبيب

أشادت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالقرارات العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز وزيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، مؤكدة ان تلك القرارات تؤكد انحياز الدولة المصرية ووقوفها الي جانب المواطن المصري والتلاحم القوي بين القيادة السياسية والشارع المصري.

وأكدت النائبة هند حازم حبيب، في بيان لها، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت حاسمة لإحكام الرقابة على الأسعار، والتخفيف على المواطنين من خلال اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة، ومواجهة المتلاعبين في أسعار السلع الأساسية والخبز غير المدعوم بالأسواق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيه الرئيس السيسي، بضرورة متابعة مدى توافر الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، مع التركيز على المواد الأساسية التي يشتريها المواطنون في الشهر الكريم، سيكون لها مردودا إيجابيا على توافر جميع السلع في الأسواق بالكميات المناسبة للمواطنين.

 

برلمانية عن توجيه الرئيس بتسعير الخبز وطرح سلع مدعومة: حاسمة لمواجهة ارتفاع الأسعار

واختتمت "حبيب" مؤكدة أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت،فإنه يصب ذلك في صالح الفلاح ويشجع على التوريد والتوسع مستقبلاً في زراعة مساحات زراعة القمح.

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