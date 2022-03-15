أحمد رفعت: هناك تواصل مع جهاز المنتخب .. واللعب لمصر مسئولية

أكد أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، إن اللعب لمنتخب مصر مسئولية كبيرة، وأنه يرغب في ارتداء قميص المنتخب خلال الفترة المقبلة ومساعدة الفراعنة في الصعود لكأس العالم.

وقال رفعت في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "هناك تواصل بيني وبين جهاز منتخب مصر في الفترة الحالية لتشجيعي لتقديم أبرز ما لدي".

وحقق فريق فيوتشر فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره سموحة ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وتقدم فيوتشر في الدقيقة 30 بهدف سجله لاعبه ناصر ماهر قبل أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة48 ثم أضاف زميله محمد رضا الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يُسجل ناصر ماهر الهدف الرابع لفريقه والثالث له بالدقيقة 65.

ورفع فيوتشر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 19 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف صيد سموحة عند الدقيقة 23 في المركز الرابع.