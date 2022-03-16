يوم المرأة المصرية ..نماذج نسائية مشرفة حققت نجاحات في الرياضة محليا وعالميا

كان للمرأة المصرية دورًا بارزاً في مختلف مجالات الحياة وتم اختيار يوم 16 مارس لكي يكون يوم للمرأة المصرية التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.

نجاحات المصريات بالرياضة

ونحتفل يوم 16 مارس بيوم المرأة المصرية، حيث تستحق المرأة المصرية بشكل خاص تكريما مميزا في ظل تألقها في جميع المجالات، بما في ذلك الرياضات الصعبة العنيفة.

وحققت المرأة المصرية النجاح في الرياضة، حيث توجت المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو كأول ميدالية أوليمبية ذهبية نسائية فى تاريخ مصر منذ بدأت لاعبات مصر المشاركة الأوليمبية فى ميونخ 1972.

وأصبحت نور الشربيني، نجمة الاسكواش، أعظم لاعبة عقب حفاظها على التصنيف الأول عالميا في اللعبة، وتوجت نانسي طمان بالميدالية الذهبية، لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بميدالية ذهبية فى تاريخ بطولات كأس العالم للجمباز، كما فازت نور يسرى ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة والميدالية الذهبية، وتوجت ضحى هانى بالميدالية الفضية.

وتوجت مريم الهضيبي، نجمة تنس الطاولة، بالميدالية الذهبية للفردي، وهنا جودة بالميدالية الفضية، ودينا مشرف بذهبية الزوجي، وفازت سمر حمزة، بطلة المصارعة، بالميدالية البرونزية في بطولة العالم بالنرويج، وحققت بطلة الجمباز ملك حمزة الفوز ببطولة أفريقيا، وأصبحت أول لاعبة مصرية للترامبولين تتأهل لدورة أوليمبية.

وأصبحت نها أبو شبانة أول رياضية مصرية تتولى رئاسة لجنة فنية لاتحاد رياضي دولي في أي لعبة، وأصبحت ندى معوض أول لاعبة مصرية للكرة الطائرة تحترف بسويسرا في نادي لوجانو.

المصريات حفيدات عظيمات

ومن جانبها، توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالتحية إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس من كل عام، قائلة: "خالص التحية والتقدير لنساء وفتيات مصر في هذا اليوم المميز الذي يحمل ذكرى خالدة لنا جميعاً فاليوم نتذكر معاً كيف كانت المرأة المصرية وستظل مثالا للوطنية والفداء والتضحية، عاشقة لوطنها مؤمنة به مدافعة عنه".

ولفتت: "خرجت المرأة المصرية في مظاهرات نسائية في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهيدات مثل حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد واللاتي دفعن حياتهن فداءا للوطن، فكل الامتنان والحب والتقدير لهن على دورهن الذي سيظل حاضر في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد".

وأكدت مايا مرسي: "نحن حفيدات سيدات عظيمات ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث، ونستطيع القول اليوم بكل ثقة أننا نسير في الطريق الصحيح نحو استكمال ما بدأوه والوصول إلى ما سعين إلى تحقيقه وأن ثمار نضالهن نجنيها الآن".

وأضافت: "نحن اليوم نعيش عصراً ذهبياً بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية والداعم لتمكينها في كافة المجالات وما نعيشه اليوم هو مصدر فخر واعتزاز للنساء في مختلف العصور، فاليوم نكتب تاريخاً جديداً للمرأة المصرية يهب الأجيال القادمة من الفتيات الأمل ويمنحهن الفرصة ،ويرسم طريقاً جديداً نحو المستقبل".

مكاسب حققتها المرأة المصرية

وأشارت مايا مرسي: أننا ونحن نحتفل بيوم المرأة المصرية لعام 2022، فلا بد أن نرصد معاً العديد من المحطات والمفاجآت السارة والسعيدة للمرأة المصرية خلال العام الماضي والتي كان من بينها وصول إجمالي نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 28% وذلك لأول مرة منذ إعطاء المرأة حق الترشح في البرلمان، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً ومكتسبا جديداً للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي.

ولفتت: كما شهد العام الماضي الاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة والذي يعد ثمرة نضال عظيمات مصر لمدة طويلة تصل إلى 72 عاماً بهدف الالتحاق بالعمل بهذه الجهات القضائية، وذلك بدعم من القائد العظيم الذي أنصفهن وساندهن ودعم وصولهن لأعلي المناصب القيادية.

كما شهد عام 2021 أيضاً تصديق الرئيس السيسي على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث وهو ما يعد أملا جديد نحو القضاء على هذا المشكلة الخطيرة في المجتمع المصري التي أرّقت أجيالا كاملة من النساء والفتيات وتسببت في ايذاء نفسي وجسدى لا يغتفر ولا ينسى.

كما شهد العام تصديق الرئيس على قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ونصت التعديلات على أن: "يعاقب المتحرش، بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من، تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، وهى عقوبات رادعة وتتوقف أمام مختلف وسائل وأساليب التحرش".

وأكدت مايا مرسي، أن خلال هذا العام 2022 مازال أمام المرأة المصرية المزيد من النجاحات التي تسعى لتحقيقها والمكتسبات للحصول عليها، مختتمة: "خالص أمنياتنا للمرأة المصرية بالنجاح والتوفيق في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدرك جيدا أهمية مشاركة المرأة كونها الشريك الفاعل في عملية التنمية والتجديد التي تشهدها الجمهورية الجديدة".

تكريم قرينة الرئيس للمصريات

وكرمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، عدد من أيقونات النجاح من السيدات المؤثرات بالمجتمع، ومنهن: الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي والفنانة صفاء أبو السعود، والراحلة أنيسة حسونة، النائبة السابقة، وليلى هاني سالم عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية، والراحلة علا لطفى غبور، والفنانة رجاء حسين، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وديانا سعد جرجس، والمخرجة أنعام محمد علي، وأمل الزناتى أحمد، والفنانة نيللي، والإعلامية سهير شلبي، المهندسة تهاني عزت عطية، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا أيمن جودة، وسهير عبد القادر مصطفى.