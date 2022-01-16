لاعبات "هيروس" تحرز 6 ميداليات ذهبية في كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات

ستطاع لاعبات فريق أكاديمية "هيروس" تحقيق المستوى الأول واحراز ٦ ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢ للجمباز الفني انسات تحت ٦ سنوات.



وحصل في البطولة كلا من نيللي محمود عبد الحليم، ومكة أحمد سعيد، وسارة محمد حمدي، ملك حسام عوض، ليلى محمود محمد، أشري مجدي يعقوب، وهنا عادل محمود، على شهادة تقدير من الإتحاد المصري للجمباز، إلى جانب ميداليات ذهبية لتحقيقهم مستوى اول فردي عام في رياضة الجمباز.



وتمكن لاعبات الفريق من تحقيق المستوى الأول في كلا من مهارات المرونة بمستوياتها والجري، وذلك بقيادة كابتن الفريق محمود العطار وأحمد رمضان.



وأكد كابتن الفريق محمود العطار أن رياضة الجمباز من الرياضات المهمه فى حياتنا اليومية ولذلك ينصح به للطفل من الصغر.



واوضح أنه يمكن أن يبدأ الطفل في رياضة الجمباز من سن ٣ سنوات، مشيرا إلى ان الجمباز بيساعد الطفل على تنميه المهارات الفكريه والعقليه من أجل أداء المهاره بالصورة الصحيحة وينمى الجمباز لدى الأطفال المرونة والرشاقة والقوه والتحمل من أجل أداء المهاره ويتميز الاطفال اللتى تلعب رياضه الجمباز بصحة بدنيه عاليه بسبب التدريب المستمر.



وعن المهارات المطلوب ادامها في البطولات، أكد العطار أن الاطفال يقومون بأداء المهارات فى بطولة الجمباز بشكل فردى على كل جهاز ولكن يجب على كل مدرب أن يجعل الطفل يحب رياضه الجمباز من أجل الابداع فى التمرين.



فيما نصح كابتن أحمد رمضان بممارسة التمارين الرياضية للوقاية من الامراض المزمنة وتعزيز صحة الجسم وخصوصا للأطفال، ويعتبر الجمباز من الالعاب الرياضية المفضلة عند الأطفال لانه من التمارين التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحافظ على صحة الجسم وتحميه من الامراض.



واكد أن الجمباز عبارة عن بعض الحركات الجسدية التى تساعد على اللياقة البدنية وتساعد على نمو الاطفال بشكل صحى، وله فوائد عديدة على صحة الأطفال.



واوضح أحمد رمضان أن الجمباز يعمل يعمل على تطوير المهارات المعرفية عند الاطفال، وتعزيز صحة العظام والمفاصل عند الاطفال، كما انها رياضة تعمل على تحسين مرونة الجسم وتزيد من قوته وتوازنه.



كما ان رياضة الجمباز تساعد على اعطاء الطفل الثقة فى نفسه وتعزز صحته النفسية وتحميه من الاضطرابات والتوتر والقلق، وتحميه أيضا من الإصابة بامراض السمنة والسكر والأمراض القلبية.

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