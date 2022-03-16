حنان شوقي: كنت بكره اسمي الحقيقي.. وعقلي يسبق سني |فيديو

قالت الفنانة حنان شوقي، إنها تحب اسم سيدة لأنه اسم جدتها، وهو على اسم السيدة زينب، وفي مرحلة الابتدائية والإعدادية كانت لا تحب اسمها، ولكن عندما كبرت علمت أن لكل اسم معنى لكن اسم حنان انتشر أكتر، أما سيدة فيعتبر ورقة بيضاء لم يشاهد ما شاهدته حنان.

وأضافت حنان شوقي خلال لقاء على قناة "النهار" في برنامج "نص الكلام"، أنها تتذكر سيدة دائماً ﻷن بداخلها، لكن يمكن تضيف قشرة للحفاظ على نفسها لأنها دائما وحيدة .

وأوضحت حنان شوقي، أنها طول عمرها سيدة قرار نفسها، ومنذ الطفولة وهي مسئولة عن أسرة، قائلة: “أنا عقلي يسبق سني وكنت بشتغل من أبله فضيلة وأنا في الصف الثالث الابتدائى وشيلت المسئولية كاملة بعد وفاة والدي وأنا في الصف الأول الثانوي”.

وأشارت حنان شوقي: "لم يطلب مني حمل المسئولية وشيلت مسئولية أمي وإخواتي وإحنا ستة ولم أشتكي مرة من وجع عندي وكنت أحرم نفسي عشان أصرف على البيت وكل شيء عملته بحب".