إلحقني أنا بموت.. حنان شوقي تكشف كواليس إصابتها بجلطة في شارع فيصل

كشفت الفنانة حنان شوقي خلال استضافتها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار عن موقف صعب تعرضت له أثناء قيادتها سيارتها، حيث اكتشفت أنها مصابة بجلطة.

وقالت حنان شوقي: "أنا شوفت الدنيا زي ما ربنا قال متسواش جناح بعوضة، كنت بموت وأنا في العربية، جالي إحساس وزعلت أتاريني عندي جلطة وأنا معرفش، وماشية بقالي 3 أيام في الحياة عايشة."

وأضافت حنان شوقي : "وأنا مروحة في شارع فيصل، فجأة حسيت إن روحي بتروح، وجسمي تلّج وفي حاجة مش طبيعية، بس سايقة وجوايا أدعية كتير جدا عايزة أقولها لربنا، أنا حشوفه كمان ثانية".

واختتمت حنان شوقي :" شوفت شارع فيصل كله كرتون كإنه ديكور، إلى أن وصلت البيت وربنا سترها عليا، لقيتني مسكت التليفون وكلمت المخرج ياسر صادق قلتله إلحقني أنا بموت .. بره البيت، شوفت الموت بعيني."

حنان شوقي تهاجم محمد رمضان :

وقالت الفنانة حنان شوقي، إن الفنان أحمد زكي أقوى فنياً وتمثيلياً من الفنان عادل إمام، بينما الفنان عادل إمام يمتلك كاريزما ربانية، معقبة: "ربنا مديهاله.. إنه لو عمل أي حاجة بتكون حلوة".

وأضافت حنان شوقي، خلال لقائها مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الفنانة يسرا أفضل فنانات جيلها، معقبة" يسرا ذكية ومن الستات القوية في الحياة، وبتعرف تعدي حواجز كتيرة في شغلها .. عاملة زي الفرسة التي بتنط وتعدي الحواجز من غير ما تحسب أي حاجة".

ونوهت بأن الفنانة تارا عماد لديها الذوق الخاص بها، معقبة: "لذيذة وروشة"، مضيفة أن الفنان كريم عبد العزيز هو "نمبر وان" وليس محمد رمضان.

وعقبت : "لما شوفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات .. كريم عبد العزيز بيشيل الوسط الفني على ايديه .. الوسط الفني تقيل بـ كريم عبد العزيز".

وتابعت : "أنا مش بتابع أي حاجة لـ محمد رمضان، لأنه مش صادق .. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه .. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي حتى في بلعان الريق".

وأضافت: "بكره محمد رمضان لأني مبحبش الإنسان اللي بيجور على انسان آخر .. وياخد بونت على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني .. ده مش اسمه فنان".

وقالت: "لو اتطلب مني أشتغل مع محمد رمضان، مش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين .. لأنه هو اللي بيعمل كده في نفسه .. وبيصعب عليا .. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده".

وتابعت : "خليه ينزل يشوف الجمهور بيقول عليه إيه .. خليه يقعد مع ابن الطيار بس وأنا بحب محمد رمضان البني آدم .. بس بكره أفعال محمد رمضان”.