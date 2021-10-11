عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلحقني أنا بموت.. حنان شوقي تكشف كواليس إصابتها بجلطة في شارع فيصل

حنان شوقي
حنان شوقي

كشفت الفنانة حنان شوقي خلال استضافتها في برنامج "نص الكلام" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار عن موقف صعب تعرضت له أثناء قيادتها سيارتها، حيث اكتشفت أنها مصابة بجلطة.

 

 وقالت حنان شوقي: "أنا شوفت الدنيا زي ما ربنا قال متسواش جناح بعوضة، كنت بموت وأنا في العربية، جالي إحساس وزعلت أتاريني عندي جلطة وأنا معرفش، وماشية بقالي 3 أيام في الحياة عايشة."

 

وأضافت حنان شوقي : "وأنا مروحة في شارع فيصل، فجأة حسيت إن روحي بتروح، وجسمي تلّج وفي حاجة مش طبيعية، بس سايقة وجوايا أدعية كتير جدا عايزة أقولها لربنا، أنا حشوفه كمان ثانية".

واختتمت حنان شوقي :"  شوفت شارع فيصل كله كرتون كإنه ديكور، إلى أن وصلت البيت وربنا سترها عليا، لقيتني مسكت التليفون وكلمت المخرج ياسر صادق قلتله إلحقني أنا بموت .. بره البيت، شوفت الموت بعيني."

حنان شوقي تهاجم محمد رمضان :

 

وقالت الفنانة حنان شوقي، إن الفنان أحمد زكي أقوى فنياً وتمثيلياً من الفنان عادل إمام، بينما الفنان عادل إمام يمتلك كاريزما ربانية، معقبة: "ربنا مديهاله.. إنه لو عمل أي حاجة بتكون حلوة".

txt

مش فنان وبيقلد أحمد زكي طول الوقت.. حنان شوقي تُهاجم محمد رمضان

txt

ترقبوا .. محمد رمضان يشوق متابعيه لعمل جديد له عبر إنستجرام

وأضافت حنان شوقي، خلال لقائها مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الفنانة يسرا أفضل فنانات جيلها، معقبة" يسرا ذكية ومن الستات القوية في الحياة، وبتعرف تعدي حواجز كتيرة في شغلها .. عاملة زي الفرسة التي بتنط وتعدي الحواجز من غير ما تحسب أي حاجة".

 

ونوهت بأن الفنانة تارا عماد لديها الذوق الخاص بها، معقبة: "لذيذة وروشة"، مضيفة أن الفنان كريم عبد العزيز هو "نمبر وان" وليس محمد رمضان.

 

وعقبت : "لما شوفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات .. كريم عبد العزيز بيشيل الوسط الفني على ايديه .. الوسط الفني تقيل بـ كريم عبد العزيز".

 

وتابعت : "أنا مش بتابع أي حاجة لـ محمد رمضان، لأنه مش صادق .. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه .. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي حتى في بلعان الريق".

 

وأضافت: "بكره محمد رمضان لأني مبحبش الإنسان اللي بيجور على انسان آخر .. وياخد بونت على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني .. ده مش اسمه فنان".

 

وقالت: "لو اتطلب مني أشتغل مع محمد رمضان، مش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين .. لأنه هو اللي بيعمل كده في نفسه .. وبيصعب عليا .. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده".

 

وتابعت : "خليه ينزل يشوف الجمهور بيقول عليه إيه .. خليه يقعد مع ابن الطيار بس وأنا بحب محمد رمضان البني آدم .. بس بكره أفعال محمد رمضان”.

حنان شوقى الفنانة حنان شوقي شوفت الموت بعيني عندي جلطة قناة النهار راغدة شلهوب

موضوعات متعلقة

بعد خالد الصاوي.. فنانون ظهروا على كرسي متحرك.. تعرف عليهم

تكريم ماجد المصري.. منذر رياحنة يقدم حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للفيلم

العملية نجحت بفضل دعوات الطيبين.. تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية إيمان الحصري

عزوز عادل: دعم أشرف زكي لي في انتخابات المهن الموسيقية أعطاني الثقة

نقابة الموسيقيين: قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه

داليا أشرف مذيعة dmc تتعرض لإصابه في الرقبة (صورة)

بحفل أسطوري.. المشاهد الأولى لخطوبة ابنة عامر منيب.. فيديو

تفاصيل احتفال أوتوستراد بالألبوم الجديد في ساقية الصاوي

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. الجابون تفوز على أنجولا 2 / 0 في تصفيات المونديال

مدبولى : توجيهات من الرئيس بدعم وتحفيز قطاع الصناعة ومضاعفة الصادرات

المظاهر الدينية للاحتفال بـ ذكرى مولد النبي .. الإفتاء توضح

الرقابة الإدارية تعلن نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022

رمى الرفات في الطريق.. حبس تربي انتهك حرمة الموتى بمقابر بطنطا

300 علامة تجارية.. الصين وحش السيارات الكهربائية القادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

ساعات الحسم.. محاضرة أخيرة لـ كيروش في منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ