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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تعديلات بتكلفة مليون يورو.. ماذا حدث في برج إيفل؟

برج ايفل
برج ايفل

تغييرات جديدة أُدخلت على برج إيفل الذي يعد أشهر معلم سياحي في العالم، ويستقطب ملايين الزوار منذ إنشائه في 1889 بالعاصمة الفرنسية باريس، والمعروف بطوله الشاهق، حتى أنه ازداد طولاً خلال الساعات الأخيرة بعد إجراء تعديلات عليه . 

أصبح طول برج إيفل بعد التعديل 33 متراً، وذلك بعد زيادة طوله 6 أمتار، حيث تم تثبيت هوائي للبث الإذاعي بطول ستة أمتار على قمته بعد نقله بواسطة طوافة.

واحتفل برج إيفل الشهير بزيادة الارتفاع، وذلك عبر صفحته على موقع “تويتر”، قائلا: “لمدة 133 عامًا، لم يتوقف البرج عن النمو، نحتفل بفصل تاريخى جديد، حيث زاد ارتفاع البرج من 324 مترًا إلى 330 مترًا”.

الهوائي الجديد الذي تم تثبيته على قمة برج إيفل، سيسمح بتغطية منطقة إيل دو فرانس بأكملها (باريس وضواحيها) بالبث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB+).

واستغرقت العملية التي تطلبت موافقة مجلس بلدية باريس ووزارة الثقافة والشرطة، حوالي 15 دقيقة، وهو الوقت الذي قامت فيه المروحية بتثبيت الهوائي في الأعلى حيث كان أحد الفنيين ينتظر لنصبه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تركيب معدات جديدة بواسطة طوافة على برج إيفل، وفق الشركة المشغلة للبرج (Sete).

وتطلب العمل على هذه الخطوة "أكثر من عام"، بكلفة ناهزت مليون يورو. كما أن الهوائي الذي صممه مهندسو هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الفرنسي TDF، يزن 350 كيلوغراما، بحسب الأمين العام للهيئة أرنو لوكوسي.

واجتمع العديد من المواطنين والسياح لمشاهدة لحظة تثبيت الهوائي على قمة برج إيفل الشاهق، وظل وسط أجواء وأمطار، وهو ما عطل العلمية لمدة 3 ساعات . 

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