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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن يخصص 13.6مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

بايدن
بايدن

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا للرئيس الأمريكى بايدن صرح خلاله عن تخصيص 13.6مليار دولار مساعدات لأوكرانيا .


يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا الأربعاء، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن المساعدات ستتضمن أسلحة تقول أوكرانيا إنها في أمس الحاجة إليها، مثل أنظمة مضادة للدروع والطائرات من طرازي جافلين وصواريخ ستينجر.

ويتزامن ذلك مع خطاب مرتقب عبر الفيديو كونفرانس، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونجرس، متوقع أن يطالب خلاله بمزيد من المساعدات لدعم بلاده في مواجهة الهجوم الروسي المستمر.
 

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