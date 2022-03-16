شكري يبحث مع كبير الوزراء السنغافوري تنسيق السياسات الأمنية | صور

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في سنغافورة ثاني محطات جولته الآسيوية، كبير الوزراء السنغافوري تيو تشي هين؛ لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغيُر المُناخ.‬

بحث الوزير شكري مع المسئول السنغافوري، اللقاء سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال المُناخ خلال الفترة المقبلة، في ضوء رئاسة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى محل الاهتمام المشترك للبلديّن.

وكان الوزير شكري قد اختتم زيارته الى ماليزيا أمس حيث التقى عددا من كبار المسئولين والوزراء في كوالالمبور وبحث معهم عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا وعلى مستوى العالم لاسيما ملف مكافحة تغير المناخ .