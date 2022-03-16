قضية قتل عمد.. ضبط شخص مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط محكوم عليه بالإعدام فـى قضية "قتل عمد" حال اختبائه بمحافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (محكوم عليه "هارب" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية "مطلوب التنفيذ عليه بحكم الإعدام فـى قضية قتل عمد") بتغيير محل إقامته والإقامة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة خشية ضبطه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالحكم الصادر ضده .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .