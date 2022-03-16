هدم مبنى عمر أفندى في المنوفية وإنشاء برج سكني إداري.. صور

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن هدم مبنى عمر أفندى بمدينة شبين الكوم، وذلك تمهيدا لبناء برج سكني إدارى تجارى بالشراكة بين الشركة والمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وشركة "عمر أفندي" لإعادة استغلال أصل من الأصول غير المستغلة لتحقيق أفضل استفادة للطرفين باعتباره موقعا متميزا بمدينة شبين الكوم على مساحة 430 مترا بناصية شارعي الجيش وسعد زغلول.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو تعظيم موارد المحافظة، حيث تم الاتفاق على توزيع استغلال المشروع بنسبة 70% لمحافظة المنوفية، و30% لشركة عمر أفندي.

وذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية وشركة عمر أفندي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفى.