8 مطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة .. الأهالي : نريدها ورقية خالية من الأسئلة المقالية بدون تسريب .. والتعليم : انتظروا قراراتنا النهائية في مؤتمر صحفي قريبا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قريبا خلال الأيام القليلة القادمة لـ اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 في مؤتمر صحفي لحسم الجدل وطمأنة الطلاب واولياء الامور حول (موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 - جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 - نظام اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 - طريقة حل امتحانات الثانوية العامة 2022 - آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 ) .

مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

أكدت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع امة ، انها رصدت من خلال الائتلاف عددا من المطالب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022

حيث قالت شيرين حمدي مؤسس ائتلاف التعليم مشروع امة : اولياء امور طلاب الثانوية العامة 2022 يطالبون بـ :

- عدم وضع أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة 2022 لعدم تدريب الطلبه عليها من أولى ثانوى...

- أن يكون وقت الامتحان كافيا في جميع امتحانات الثانوية العامة 2022 بالنسبة للأسئلة وخصوصا لطلاب الشعبة العلمية

- عدم وضع أسئلة تعجيزية في امتحانات الثانوية العامة 2022

- تنوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لتراعى الفروق بين الطلاب

- أن تكون امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقية

- اتاحة دخول الطالب لجنة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالكتاب المدرسى والاجابة بطريقة "أوبن بوك"

- منع التابلت في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 لمنع تسريب الأمتحان

- أن يتم اداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في الثانوية العامة 2022 من المنزل أسوة بالدفعة الأولى.

ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الان ؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة في الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 المعلنة مسبقاً.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بدءاً من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا صحة لعودة النظام القديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن السر وراء انتشار شائعة العودة بـ امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم والتصحيح اليدوي وإلغاء النظام الالكتروني .

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن سر هذه الشائعة هو تسريب صورة خطاب رسمي "داخلي" أرسلته الوزارة للمديريات ، وتمت ترجمة محتواه بشكل خاطئ بدون فهم من جانب غير المتخصصين.

الخطاب المثير للجدل

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا الخطاب الرسمي تحدث عن اجراءات تشكيل فريق المصححين في كنترولات الثانوية العامة ، فالناس ترجمت ذلك "بدون فهم" على انه بما ان الوزارة تبحث عن مصححين فهذا يعني عودة التصحيح اليدوي و الامتحانات الورقية والنظام القديم وهذا التفسير لا اساس له من الصحة.

وأضاف : ما لا يعرفه الطلاب واولياء الامور ، ان هذا الخطاب الداخلي كان مقصودا به فقط المواد غير المضافة للمجموع ، وامتحانات طلاب المنازل ، وطلاب المستشفيات والسجون وليس طلاب الثانوية العامة العاديين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات.

تعليق وزير التعليم على إلغاء الاسئلة المقالية

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال “هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها اسئلة مقالية أم لا؟ ”.

وقال وزير التربية والتعليم: “أنا لو طالب اتكسف اسأل السؤال ده، لأن ببساطة التعليم مش كدة خالص”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "من المفروض أن يذاكر طلاب الثانوية العامة 2022 جميع أنواع الأسئلة، ويدخلوا الامتحان فاهمين المقررات واللي يجي لهم يحلوه مش اكتر من كدة”.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة صادمة، قائلا: تلقينا استغاثات من استاذة وقيادات جامعية يؤكدون لنا أن إلغاء الاسئلة المقالية من امتحانات المرحلة الثانوية تسبب في دخول طلاب الثانوية العامة للجامعة "ما بيعرفوش يكتبوا”، مشددا على أن الطلاب لابد أن يهتموا بجميع أنواع الأسئلة وجميع أشكال التقييم.

وقال وزير التربية والتعليم موجها رسالة لـ طلاب الثانوية العامة 2022 : “السؤال اللي يجي لكم حلوه مش لازم الوزارة تقول لكم شكل الامتحان ايه ولا عدد الأسئلة كام ولا كل امتحان عليه كام، ده ما بيحصلش في أي دولة في العالم”.

شكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

شدد وزير التربية والتعليم على أن مرحلة الثانوية العامة مناهجها لم تتغير حتى الآن، ولكن ما تغير هو طريقة اسئلة التقييم، مؤكدا أنه بدلا من الاعتماد على اسئلة تقيس الحفظ والتلقين أصبح هناك اعتماد على اسئلة تقيس فهم مخرجات التعليم في امتحانات الثانوية العامة.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن التقييم الجديد لا علاقة له بطريقة تقديم الامتحان، وقال : نؤكد اننا لن نعود الى نظام الاسئلة القديم القائم على الحفظ والتلقين .

وقال وزير التربية والتعليم: اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون هي نفس الشكل المطور لـ الأسئلة التي يراها طلاب مرحلة الثانوية العامة منذ ان كانوا في الصف الاول الثانوي في عام 2018

واستطرد وزير التربية والتعليم: الجدل كله ان الناس شاغلين نفسهم بهل امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون ورقية ام إلكترونية وبالبابل شيت ام بالبوكليت، ونحن نؤكد أنه سواء كان الامتحان ورقي والكتروني وبوكليت “ده مش هايفرق عند الطالب مادام أسلوب الاسئلة المطور واحد”.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، جميع طلاب الثانوية العامة 2022 واولياء امورهم بمتابعة كافة المعلومات الرسمية الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022 عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "moe.gov.eg"، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" عبر الرابط التالي "www.facebook.com/egypt.moe"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.