عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي السنغال

أفشة
أفشة

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استمرار استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي خلال مواجهتي الفراعنة أمام السنغال .

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .

ويرى كيروش أن أفشة لم ينجح طوال الفترة الماضية في تقديم مستويات جيدة مع فريقه الأهلي تأهله للعودة من جديد إلى قائمة المنتخب وتقرر استبعاده من قائمة الفراعنة أمام السنغال في المباراتين المقبلتين .

وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء ٩ محترفين لمعسكر منتخب مصر في مارس وهم: محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ.

وقرر كيروش الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى،  في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.

كارلوس كيروش كيروش منتخب مصر كأس العالم 2022 أفشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

رغم الإصابة.. صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

الاحتكار في الإسلام .. حكمه وتعريفه وأسبابه وأنواعه وعقوبته

مسيرات انتحارية.. NBC الأمريكية: واشنطن تدرس إرسال صواريخ عالية الدقة لأوكرانيا

تعرف علي الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص ايجي تراك

إسرائيل تعلن رصد إصابتين بمتحور جديد لفيروس كورونا

شرطة دبي تشيد بتجربة صندوق مكافحة الإدمان المصري

التنمية المحلية : إجراءات عاجلة لمواجهة زيادة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث المقاتلات والطائرات | رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

The Adam Project من بين أكثر ثلاث أعمال مشاهدة على نتفليكس

كيف تستفيد منها.. الأماكن والمعلومات الكاملة لـ مبادرة «كلنا واحد» قبل رمضان

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

فيديو

هل وقع أبوجبل لـ الأهلي.. تغريدة مبهمة تثير الشكوك.. فيديو جراف

كانت متعبة.. كريم محمود عبد العزيز يتحدث عن كواليس فيلم من أجل زيكو

خلال أيام.. عواصف شمسية ومغناطيسية تضرب الأرض "فيديوجراف"

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ