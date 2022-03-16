أفشة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي السنغال

استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استمرار استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي خلال مواجهتي الفراعنة أمام السنغال .



ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .



ويرى كيروش أن أفشة لم ينجح طوال الفترة الماضية في تقديم مستويات جيدة مع فريقه الأهلي تأهله للعودة من جديد إلى قائمة المنتخب وتقرر استبعاده من قائمة الفراعنة أمام السنغال في المباراتين المقبلتين .



وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء ٩ محترفين لمعسكر منتخب مصر في مارس وهم: محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد ياسر ريان وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ.

وقرر كيروش الاكتفاء بضم 24 لاعبا فقط في قائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل، على أن يكون منهم 4 حراس مرمى، في ظل رؤيته بأن 20 لاعبا و4 حراس عدد جيد للغاية لمواجهة السنغال وخوض التدريبات بشكل جيد.

ورفض كيروش فكرة ضم عدد يزيد على 24 لاعبا تجنبا للزحام في التدريبات، خاصة أنه ينوي الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب في مواجهتي السنغال في ظل صعوبة المباراتين وحاجة الفراعنة إلى الفوز والتأهل إلى كأس العالم.