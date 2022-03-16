محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بمناسبة عيد الفيوم القومي

أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عددا من الأنشطة الفنية والثقافية.

نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم عدة لقاءات مع طلاب وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية من خلال زيارة ميدانية بقصر ثقافة الفيوم بدأت بجولة للتعرف على الأقسام والأنشطة الثقافية والفنية والأدبية المختلفة التي يقدمها قصر الثقافة، وعلى جانب اخر عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "الفيوم واحة الجمال" حاضرها محمد محمود تحدث خلالها عن سبب اختيار يوم الخامس عشر من شهر مارس للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وارتباط عيد الفيوم القومي بثورة 1919 وذلك لخروج أبناء وشعب الفيوم في هذا اليوم تضامنا مع الزعيم سعد زغلول.

كما نظمت المكتبة ايضا محاضرة بعنوان "كيف تحمي نفسك من مرض الإيدز" ضمن برنامج حملة التوعية لمكافحة مرض الإيدز بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم حاضرها عادل شحاته مثقف صحي بمديرية الصحة تحدث فيها عن مفهوم مرض الإيدز، ومفهوم جهاز المناعة، كما أوضح طرق نقل العدوى والاعراض وكيفية الوقاية منه.

واستقبلت أيضا مكتبة الطفل بقصر الثقافة مجموعة كبيرة من أطفال المدارس و رياض اطفال يوتوبيا، رياض اطفال مبرة نفيسة الحصري، مدرسة التحرير الابتدائية، المنشية الابتدائية، النقراشي الابتدائية، عائشة حسنين بنات، العجميين بنات، التوفيق الإعدادية بنات، بدأت بعمل مسرح عرائس أراجوز من تقديم الفنانة جيهان عبدالله، ثم قامت المدربة اماني مصطفي بعمل ورشة فنية عن معالم الفيوم السياحية و مطويات عن شخصيات فيومية.

وشارك الأطفال بحضور الاحتفال امام القصر بميدان السواقي و علي مسرح قصر الثقافة واستمرت فعاليات الاحتفال وأجرى عرض لفريق بذرة التابع لجهاز شئون البيئة بالقاهرة بقيادة غاده يوسف.

على جانب اخر عقد قسم المرأة محاضرة بعنوان "تعليمك قوتك" حاضرتها هبة سعيد تحدثت فيها عن مدي اهمية التعليم في حياة الانسان وانه بدون التعليم يصبح الانسان ضعيفا رغم قوته وبالتعليم يستطيع الفرد اجتياز كل الصعوبات التي تواجهه في الحياة.

فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب احتفالية بمناسبة العيد القومي للفيوم بدأت بمحاضرة بعنوان "شخصيات فيومية" للأديب احمد قرني حيث بدأ حديثه عن حمد باشا الباسل بوصفه رمز الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو ومن زعماء الحركة الوطنية في مصر سنة ١٩١٩ وهو ابن محافظة الفيوم،.

على جانب اخر نفذت المكتبة ورشة فنية لعمل مجسمات وأشكال تتميز بها محافظة الفيوم مثل قصر ثقافة الفيوم، المسلة، السواقي، ابراج الحمام، وفي ختام الاحتفالية تم عمل معرض لبعض المنتجات التي تشتهر بها محافظة الفيوم مثل الكرسي المصنوع من الجريد، ترابيزة أيضًا من الجريد، اطباق من الفخار، سبت مصنوع من الخوص.

فيما عقد بيت ثقافة سنورس جلسة حوارية بعنوان "ثقافة ترشيد الاستهلاك في السنه النبويه" للشيخ ناصر الروبي من الازهر الشريف تحدث فيها عن ان الإسلام حثَّ على الترشيد في الاستهلاك، والاقتصاد والاعتدال في سائر الأمور حتى في العبادات من صلاة وصيام رفعًا للحرج وتحقيقًا للتيسير، بينما نظم بيت ثقافة ابشواي محاضرة بعنوان "دور الفيوم فى مواجهة الاحتلال الانجليزي" حاضرها ماجد لطفي الي جانب ورشة فنية تم خلالها رسم مجموعة من اللوحات التي تعبر عن بعض المنتجات الفيومية.

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