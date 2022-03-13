افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الثاني بجامعة الفيوم

بدأت فعاليات الأسبوع البيئى الثاني للعام الجامعى 2022/2021 بكلية التربية للطفولة المبكرة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة، والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة، وإشراف الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور الدكتور إكرام على مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابتسام محمد عبد اللاه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. محمد محمود ناصر، مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة عدد كبير من طالبات الكلية.

وشمل برنامج اليوم الأول الافتتاح، وصورة تذكارية لجماعة أصدقاء البيئة بالكلية، كما قام المشاركون من الطالبات بحملة تجميل ونظافة وتعليق الزينة الخاصة بشهر رمضان الكريم.

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