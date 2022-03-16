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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على تفاصيل جلسة برلمان الشباب بحضور محافظ بني سويف

برلمان شباب بني
برلمان شباب بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، محاكاة برلمان للشباب، الذى نظمته إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بقاعة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة مارس 2022 .

 

وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ، وأدار الجلسة محمود جابر عضو برلمان الشباب العربي "رئيسا  للجلسة".

 

حيث أثنى المحافظ على الجلسة التي تمثل محاكاة فعلية للبرلمان وتجسيداً لمستوى الوعي والمشاركة المجتمعية الذي وصل إليه شباب بني سويف، خاصة وأن طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها أعضاء الجلسة تعكس مدى تواجدهم الميداني وقربهم من الأهالي والمجتمع ، ويعبر بشكل حقيقي عن رأي الشارع السويفي . 

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ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتنفيذ الطلبات التي تقدم بها أعضاء البرلمان الشباب، والتي تتضمن مشكلات خدمية أو مقترحات تنموية جادة تمهيداً لإدراجها ضمن الرؤية التنموية للمحافظة، مؤكداً أنه سيتابع "شخصياً" تنفيذها بعد دراستها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

 

استمع المحافظ لتعقيب وردود التنفيذيين على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، موجهاً بمتابعة تنفيذ الحلول وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حيال كافة الموضوعات.

 

طالب المحافظ شباب البرلمان بالتعاون مع التنفيذيين المعنيين بتبني مشروع لإقامة معرض سنوى علمي مجمع تطرح فيه كافة الأفكار والأبحاث العلمية في مختلف المجالات، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وإتاحة نافذة داعمة لكل الأبحاث العلمية والأفكار غير التقليدية التي قد تسهم في تحقيق نهضة الوطن في مختلف الميادين والقطاعات، لاسيما وأن بني سويف تمتلك ثروات عقلية ومواهب في كافة المجالات.

 

رحب المحافظ بالمشاركة الفاعلة لإقامة صالون ثقافي يجتذب المثقفين من أبناء المحافظة و باقي محافظات الجمهورية ، مقترحاً أن يتم إقامة صالون ثقافي بواحة ميدوم وآخر بالممشى السياحي للكورنيش، الذي يعتبر في الوقت الحالي أيقونة لمستوى التطور الذي وصلت إليه المحافظة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحويل بوصلة التنمية نحو صعيد مصر .

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برلمان الشباب محافظ بني سويف الشباب والرياضة بني سويف البرلمان العيد القومى مواهب الوحدات المحلية الدكتور محمد هاني غنيم المجلس الشعبي المحلى

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