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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفبركة واختلاق الأخبار.. شوبير يعلق علي ظهور بيرسي تاو في مران الأهلي اليوم

صدى البلد

أكد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن تصريحاته بشأن إصابة بيرسي تاو نجم الأهلي كانت صحيحه حيث شارك اللاعب في مران اليوم.

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" ‏طيب بعد ماظهر بيرسي تاو في تدريبات الاهلي وتأكيدا كلامنا ان السونار أكد انه سليم لسه برضه الفبركة واختلاق الاخبار هيستمر ولا ممكن نلاقي حد عنده الشجاعه ويطلع يعتذر !!؟؟؟"

 

وكان شوبير أكد في تصريحات له أن بيرسي تاو شعر أمس بآلام في قدمه مما اضطر الأهلي لإجراء أشة له حيث أظهرت سلامة قدمه ولكن الإدارة قررت  اجراء أشعة جديدة له اليوم للتأكد من سلامته.

 

شارك بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران أبناء الرداء الأحمر اليوم رغم ما تردد عن إصابته علي مدي الساعات الماضية.

وقال مصدر بالنادي أن بيرسي تاو يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية وليس مزق وشارك في تدريبات خفيفة بالكرة اليوم.

وأجري الفريق الأحمر مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء؛ استعداداً لمواجهة فريق المريخ السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد عاد من جنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بعد  خوض مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين، فيما اكتفى اللاعبون أمس بأداء جلسات استشفائية؛ للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة بيراميدز في الدوري يوم 8 مارس، ثم توجه إلى جنوب إفريقيا ‏وخاض مباراة صن داونز يوم 12 فيما يلتقي مع المريخ يوم الجمعة 18 مارس الجاري

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