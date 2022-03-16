وزير الرياضة: سعداء باستضافة مصر لمونديال الجمباز واللعبة تتطور بشكل سريع

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات، والمؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف صبحي، أن الجمباز المصري يشهد طفرة كبيرة وتطور كبير خلال الفترة الماضية سواء على صعيد النتائج أو تنظيم البطولات القارية والدولية.

وأشاد وزير الرياضة بقيادات الاتحاد المصري للعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين ومجهودهم الكبير خلال الفترة الأخيرة وهو ما تجسد في استضافة مصر لكبرى البطولات العالمية.

واختتم تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني للرجال والسيدات والتي تستضيفها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الجاري، أن الدولة المصرية جاهزة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى بعدما أصبحت البنية التحتية للمنشآت الرياضية على المستوى الأمثل وفقا لمتطلبات ومعايير كافة الاتحادات الدولية.

ويعقد اتحاد الجمباز مؤتمرًا صحفيا حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 281 مشارك يمثلون 35 دولة على رأسهم أوكرانيا رغم الظروف التي تمر بها حاليا وجاءت الدول كالآتي مصر البلد المضيف وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.

وتزينت الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي استعدادا لحفل الافتتاح غدا حيث تشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية من وزارة الصحة.

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالبطولة