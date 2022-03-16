عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة|صور

تروح و ترجع بالسلامة
تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة
تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

تلتف حولك في كل اتجاه تجد أغنية ثابته تحاصرك من كل الأنحاء، فما من هاتف محمول في عامي 2006 و 2007 إلا وصدرت منه كلمات و لحن ثابت "قول آلو والنبي لتقول آلو .. قول آلو والنبي متدوسشي نو" وحينها أصبحت هذه هي النغمة الرئيسية للهواتف المحمولة، أغنية لو صح التعبير فيمكن القول بأنها بداية عصرالـ "تريند" لجيل الشباب في بدايات الألفية الثانية، والتي أصبحت علامة فارقة في تاريخ الفنان أحمد حلمي حينما تغنى بها في أحداث الفيلم الكوميدي "ظرف طارق".

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة


"سامو عليكوو .. مين ده !! معرفش واحد لقيته في البيت مالوش لازمة لوك لوك و أنا ضغطي عالي"، مشهد كوميدي بحت إعتبره الكثير عامود أحداث فيلم ظرف طارق عندما اجتمعت خفة ظل عمالقة الكوميديا الحديثة محمد شرف و أحمد حلمي، وظل هذا المشهد محفور في أذهاننا جميعًا يتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي شبه يوميًا كتعبير منهم بشكل كوميدي على مفارقات ومواقف محتلفة تحدث خلال حياتهم اليومية، رُغم أنه ليس بالحدث الرئيسي لقصة الفيلم.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

فقد قامت الأحداث الرئيسية لقصة فيلم "ظرف طارق" حينما كان يعمل طارق "أحمد حلمي"، في إحدى شركات الإتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة، وطلب منه أحد رجال الأعمال يدعى فادي "خالد الصاوي" التجسس على حبيبته التي هربت منه  ولا يعرف طريقها، وذلك مقابل شراء مجموعة كبيرة من الخطوط المطلوب من طارق بيعها لإرضاء مديره في العمل، ومن هنا حدثت الكثير من المفارقات والاحداث الكوميدية فقد تتبع طارق فتاة أخرى ليست بالمقصودة ووقع بحبها وبدأت المناوشات بينه وبين فادي حتى ظهرت حقيقة الأمر.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

وكان يتردد فادي دائمًا على طارق حتى يذكره بمهمته بسيارته العملاقه التي تدل على شخصيته الوحشية، بالطبع فإنها من فئة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية والتي انتجتها أسطورة صناعات السيارات رباعية الدفع الأمريكية جيب JEEP، هذه الشركة التي يعبر اسمها ان مكنون صناعاتها فقد اختصرت الترجمة العسكرية لـ GENERAL PURPOSE لكلمة JEEP والتي تعني بأنها سيارات متعددة الأغراض.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

في فترة إندلاع الحرب العالمية الثانية كان يحاول الجيش الأمريكي توفير سيارات تساعده على خوض الحب على أن تكون من صناعات بلاده، فأصدر بيانًا لجميع شركات الصناعات الأمريكية يطلب خلاله بصناعة سيارة قوية خفيفة سريعة، وذات قوة دفع رباعية حتى تتمكن من السير بسهوله ويسر خلال الطرق الصحراوية والوعرة وذات زجاج قابل للطي وهيكل مستطيل حتى تتمكن من التخفي بسهوله وسط الأشحار لاعتبارها سيارة إستخباراتية في المقام الأول.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة


وهنا نجحت الشركة الأمريكية للصناعات والأشغال الهندسية ويليس أوفرلاند في إنتاج سيارة تتوفؤ بها كل الصفات والمتطلبات التي أمر بها الجيش الأمريكي، وأمر بصناعة عدد من السيارات بشكل مبدئي حتى يتم تجربتها وبالفعل نجحت نجاحًا ساحقًا ووقع الاختيار عليها، لدرجة جعلت أحد الرؤساء الأمريكين يصرح بقوله "أنه لولا سيارات JEEP لما كنا انتصرنا في الحرب العالمية الثانية"، وحينها قامت ويليس أوفرلاند بعمل خط إنتاج مخصص لصناعة سياراتها الحربية ذات قوة الدفع الرباعية تحت مسمى السيارة JEEP وذلك في العام 1941، إغلى ان تحولت إصدارات JEEP فيما بعد لتصبح سيارة أفراد يهوى امتلاكها عشاق السيارات رباعية الدفع.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة


وكانت قد ظهرت السيارة JEEP برفقة رجل الأعمال فادي "خالد الصاوي" خلال أحداث فيلم ظرف طارق، من الطراز الذي عشقه جيل الشباب في بدايات الألفية الثانية وهو جيب ليبرتي JEEP LIBERTY ولكن موديل عام 2006، والذي تميز بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.7 لتر، فيتمكن أن يولد قوة قدرها 210 حصانًا، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، ولأن هذه السيارة قد حققت شعبية كبيرة بين جيل الشباب فهي ما زالت تنافس حتى وقتنا هذا في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 176 ألف جنيه وحتى 187 ألف جنيه، وذلك السعر يتوقف حسب الحالة العامة للسيارة.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

يُذكر انه كان قد شارك الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم ظرق طارق الفنان خالد الصاوي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم "يوسف فوزي، مجدي كامل، نور اللبنانية، محمود البزاوي، محمد شرف، ميس حمدان، يوسف داوود، حسن عبد الفتاح، معتزة عبد الصبور، أسامة منير"، ومن تأليف محمد فضل، و إخراج وائل إحسان، وتم عرض فيلم ظرف طارق لأول مرة بدور العرض السينمائية في 4 يناير من العام 2006.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة
أحمد حلمى ظرف طارق فيلم ظرف طارق خالد الصاوي jeep

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

موضوعات متعلقة

سيارة شاركت ويجز في «هجاء» منافسيه .. اعرف قصتها | صور

عجوزة لكن صحتها كده.. حكاية سيارة "كوكتيل" من فيلم بلية ودماغه العالية

في عيد ميلاده.. سيارة أسطورية ظهرت مع صابر الرباعي في أغنيته الشهيرة

وسقطت العباءة.. قصة السيارة اليابانية صاحبة أشهر مشهد بفيلم محامي خلع| صور

أنا حمص حمص يا حلاوة..حكاية سيارة BMW للراحل حسن كامي بالفيلم

السيارة الشعبية الأولى.. حكاية بيجو 404 مع المصريين | صور

صاحب صاحبه.. سيارة أسطورية شاركت بالفيلم.. اعرف قصتها

في ذكري ميلاده.. حكاية سيارات المنتصر بالله "شلولخ المسرح"

ترشيحاتنا

بعد المعاناة مع كورونا.. أحمد حلاوة يستعد للخروج من المستشفى..قريبا

ألمانيا تخصص 50 مليار يورو لدعم ميزانية الدفاع لعام 2022

تعرف على أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر

111 طبيبة ..الأطباء تكشف عن قائمة شرف شهيدات المهنة ضحايا جائحة كورونا

عملية عسكرية خاصة.. أوكرانيا تعلن إطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر

خطوات الحجز الالكترونى لوحدات دار مصر وسكن مصر وجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

عمل ماسك الزنجبيل للشعر.. فوائده وطريقة استخدامه

ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

أحدث المقاتلات والطائرات| رئيس الأركان يتفقد إحدى القواعد الجوية

فيديو

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

ويجز يضع نفسه في موقف محرج بسبب هدى المفتي.. وهاني شاكر يعلق

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ