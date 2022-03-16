تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة|صور

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

تلتف حولك في كل اتجاه تجد أغنية ثابته تحاصرك من كل الأنحاء، فما من هاتف محمول في عامي 2006 و 2007 إلا وصدرت منه كلمات و لحن ثابت "قول آلو والنبي لتقول آلو .. قول آلو والنبي متدوسشي نو" وحينها أصبحت هذه هي النغمة الرئيسية للهواتف المحمولة، أغنية لو صح التعبير فيمكن القول بأنها بداية عصرالـ "تريند" لجيل الشباب في بدايات الألفية الثانية، والتي أصبحت علامة فارقة في تاريخ الفنان أحمد حلمي حينما تغنى بها في أحداث الفيلم الكوميدي "ظرف طارق".

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة



"سامو عليكوو .. مين ده !! معرفش واحد لقيته في البيت مالوش لازمة لوك لوك و أنا ضغطي عالي"، مشهد كوميدي بحت إعتبره الكثير عامود أحداث فيلم ظرف طارق عندما اجتمعت خفة ظل عمالقة الكوميديا الحديثة محمد شرف و أحمد حلمي، وظل هذا المشهد محفور في أذهاننا جميعًا يتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي شبه يوميًا كتعبير منهم بشكل كوميدي على مفارقات ومواقف محتلفة تحدث خلال حياتهم اليومية، رُغم أنه ليس بالحدث الرئيسي لقصة الفيلم.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

فقد قامت الأحداث الرئيسية لقصة فيلم "ظرف طارق" حينما كان يعمل طارق "أحمد حلمي"، في إحدى شركات الإتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة، وطلب منه أحد رجال الأعمال يدعى فادي "خالد الصاوي" التجسس على حبيبته التي هربت منه ولا يعرف طريقها، وذلك مقابل شراء مجموعة كبيرة من الخطوط المطلوب من طارق بيعها لإرضاء مديره في العمل، ومن هنا حدثت الكثير من المفارقات والاحداث الكوميدية فقد تتبع طارق فتاة أخرى ليست بالمقصودة ووقع بحبها وبدأت المناوشات بينه وبين فادي حتى ظهرت حقيقة الأمر.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

وكان يتردد فادي دائمًا على طارق حتى يذكره بمهمته بسيارته العملاقه التي تدل على شخصيته الوحشية، بالطبع فإنها من فئة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية والتي انتجتها أسطورة صناعات السيارات رباعية الدفع الأمريكية جيب JEEP، هذه الشركة التي يعبر اسمها ان مكنون صناعاتها فقد اختصرت الترجمة العسكرية لـ GENERAL PURPOSE لكلمة JEEP والتي تعني بأنها سيارات متعددة الأغراض.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

في فترة إندلاع الحرب العالمية الثانية كان يحاول الجيش الأمريكي توفير سيارات تساعده على خوض الحب على أن تكون من صناعات بلاده، فأصدر بيانًا لجميع شركات الصناعات الأمريكية يطلب خلاله بصناعة سيارة قوية خفيفة سريعة، وذات قوة دفع رباعية حتى تتمكن من السير بسهوله ويسر خلال الطرق الصحراوية والوعرة وذات زجاج قابل للطي وهيكل مستطيل حتى تتمكن من التخفي بسهوله وسط الأشحار لاعتبارها سيارة إستخباراتية في المقام الأول.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة



وهنا نجحت الشركة الأمريكية للصناعات والأشغال الهندسية ويليس أوفرلاند في إنتاج سيارة تتوفؤ بها كل الصفات والمتطلبات التي أمر بها الجيش الأمريكي، وأمر بصناعة عدد من السيارات بشكل مبدئي حتى يتم تجربتها وبالفعل نجحت نجاحًا ساحقًا ووقع الاختيار عليها، لدرجة جعلت أحد الرؤساء الأمريكين يصرح بقوله "أنه لولا سيارات JEEP لما كنا انتصرنا في الحرب العالمية الثانية"، وحينها قامت ويليس أوفرلاند بعمل خط إنتاج مخصص لصناعة سياراتها الحربية ذات قوة الدفع الرباعية تحت مسمى السيارة JEEP وذلك في العام 1941، إغلى ان تحولت إصدارات JEEP فيما بعد لتصبح سيارة أفراد يهوى امتلاكها عشاق السيارات رباعية الدفع.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة



وكانت قد ظهرت السيارة JEEP برفقة رجل الأعمال فادي "خالد الصاوي" خلال أحداث فيلم ظرف طارق، من الطراز الذي عشقه جيل الشباب في بدايات الألفية الثانية وهو جيب ليبرتي JEEP LIBERTY ولكن موديل عام 2006، والذي تميز بمحرك قوي مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.7 لتر، فيتمكن أن يولد قوة قدرها 210 حصانًا، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، ولأن هذه السيارة قد حققت شعبية كبيرة بين جيل الشباب فهي ما زالت تنافس حتى وقتنا هذا في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يتراوح بين 176 ألف جنيه وحتى 187 ألف جنيه، وذلك السعر يتوقف حسب الحالة العامة للسيارة.

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة

يُذكر انه كان قد شارك الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم ظرق طارق الفنان خالد الصاوي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم "يوسف فوزي، مجدي كامل، نور اللبنانية، محمود البزاوي، محمد شرف، ميس حمدان، يوسف داوود، حسن عبد الفتاح، معتزة عبد الصبور، أسامة منير"، ومن تأليف محمد فضل، و إخراج وائل إحسان، وتم عرض فيلم ظرف طارق لأول مرة بدور العرض السينمائية في 4 يناير من العام 2006.