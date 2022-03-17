السوشيال ميديا.. هاشتاج "التخاذل مرفوض يا أهلي" يتصدر تريند تويتر.. وعبير صبري تحتفل بعيد ميلادها في منزلها

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
يسرا لمتابعيها: أنا بجد محظوظة بيكم وبحبكم
رمضان 2022.. عمرو سعد ينشر صورة من كواليس مسلسل توبة
بالكاجوال.. أحدث ظهور لـ أكرم توفيق عبر السوشيال ميديا
قلب ماما.. المطربة بوسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها
هاني سلامة يكشف دوره في مسلسل "ملف سري" قبل رمضان 2022
إلهام شاهين لـ حسين فهمي: فنان مشرف لاسم مصر وللسينما المصرية
مصطفى شعبان ينشر صورا من كواليس مسلسل "دايما عامر" لرمضان 2022
أحلام الشامسي لـ خادم الحرمين: الحمد لله على سلامتك
هاشتاج "التخاذل مرفوض يا أهلي" يتصدر تريند تويتر قبل مباراة المريخ