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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين لـ حسين فهمي: فنان مشرف لاسم مصر وللسينما المصرية

حسين فهمي
حسين فهمي

حرصت الفنانة إلهام شاهين علي تهنئة الفنان حسين فهمي، علي توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت إلهام شاهين صورة للفنان حسين فهمي، وعلقت عليها كاتبة: “مبرووووك للنجم الكبير و الفنان المثقف و الصديق الرائع حسين فهمى توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى .. فنان مشرف لإسم مصر و إسم السينما المصريه”.

هالة خليل عن تولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة: ألا يحتاج لإعادة نظر؟

الرجل المناسب .. نجوم الفن يهنئون حسين فهمى بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة

وأصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وتأتي عودة حسين فهمي رئيسا للمهرجان خلفا للمنتج محمد حفظي ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

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