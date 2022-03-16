نبيلة عبيد تهنئ حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي بصورة عبر إنستجرام

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على تهنئة النجم حسين فهمي، على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.



ونشرت نبيلة صورة له وكتبت "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان المناسب في المكان المناسب".

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.



وتأتي عودة حسين فهمي رئيسا للمهرجان خلفا للمنتج محمد حفظي ومن المقرر أن يقام حفل خلال الأيام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.