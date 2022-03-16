عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الرجل المناسب .. نجوم الفن يهنئون حسين فهمى بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة

صدى البلد

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022  خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان حسين فهمى نستعرض أبرزهم من خلال السطور التالية .. 

نادية الجندى 

هنأت الفنانة نادية الجندي، الفنان حسين فهمي بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نادية الجندي: “ألف مبروك للصديق العزيز والنجم الكبير #حسين_فهمي توليه منصب رئاسة #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية، وأنت كنت قدها وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك”.

نبيلة عبيد 

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على تهنئة النجم حسين فهمي، على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.
ونشرت نبيلة صورة له وكتبت "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان المناسب في المكان المناسب".

txt

طارق الشناوي عن رئاسة حسين فهمي لـ مهرجان القاهرة السينمائي: قامة فنية

txt

حسين فهمي: هكذا نتغلب على مشاكل ميزانية المهرجانات.. وكرمت زملائي بالقاهرة السينمائي| خاص

شهيرة

هنأت الفنانة شهيرة، الفنان حسين فهمىعلى توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحلى خبر سمعته هو تولي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان السينما مرة أخرى، نجم فاهم خلوق واعي راقٍ، غير إن أزهى سنين المهرجان كانت في أثناء توليه هذا المنصب من قبل.. ألف مبروك للمهرجان وللفن".

رانيا محمود ياسين 

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، النجم حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “خبر جميل جدااا”.

 

مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم النجم حسين فهمى الفنان حسين فهمى محمد حفظي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| كارتيرون يقرر شكوى الزمالك إلى لجنة الانضباط بالفيفا.. ناصر ماهر: لم أحصل على فرصة في الأهلي

موجز أخبار التوك شو| اليوم انكسار موجة الطقس البارد وغدا بداية التحسن.. مليون كرتونة من حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات.. وكالة الفضاء تعرض نموذجًا لقمر صناعي مصري

هل يجوز رد الدين بعملة مختلفة ؟ دار الإفتاء تجيب

مزق جسد زوجته بسكين فى ظهرها..المؤبد ينتظرعريس القليوبية

الأطباء تخلد ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب|حكاية الأب المؤسس أول وزير للصحة

قصف روسي يستهدف مباني في العاصمة الأوكرانية كييف .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ