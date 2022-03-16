الرجل المناسب .. نجوم الفن يهنئون حسين فهمى بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان حسين فهمى نستعرض أبرزهم من خلال السطور التالية ..

نادية الجندى

هنأت الفنانة نادية الجندي، الفنان حسين فهمي بتوليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نادية الجندي: “ألف مبروك للصديق العزيز والنجم الكبير #حسين_فهمي توليه منصب رئاسة #مهرجان_القاهرة_السينمائي_الدولي ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية، وأنت كنت قدها وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك”.

نبيلة عبيد

حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على تهنئة النجم حسين فهمي، على توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

ونشرت نبيلة صورة له وكتبت "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان المناسب في المكان المناسب".

شهيرة

هنأت الفنانة شهيرة، الفنان حسين فهمىعلى توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

وكتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحلى خبر سمعته هو تولي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان السينما مرة أخرى، نجم فاهم خلوق واعي راقٍ، غير إن أزهى سنين المهرجان كانت في أثناء توليه هذا المنصب من قبل.. ألف مبروك للمهرجان وللفن".

رانيا محمود ياسين

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، النجم حسين فهمي برئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “خبر جميل جدااا”.