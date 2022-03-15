حسين فهمي: هكذا نتغلب على مشاكل ميزانية المهرجانات.. وكرمت زملائي بالقاهرة السينمائي| خاص

تحدث الفنان حسين فهمي، عن فترة توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي ورأيه في أزمة الميزانية التي تواجه المهرجانات الفنية وذلك على هامش تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قبل الإعلان عن رئاسته لمهرجان القاهرة من جديد بأيام قليله.

وقال الفنان حسين فهمي: "كرمت الكثير من زملائي حينما كنت رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي لأنهم يستحقوا، وكنت أرفض تكريمي بسبب رئاستي للمهرجان".

وعن رأيه في أزمة الميزانية التي تواجه المهرجانات الفنية قال": لدينا كل الامكانيات التي تجعلنا قادرين على تقديم مهرجانات بسكل قوي ولكن الميزانية دائما تكون العائق امامنا، ومهرجان كان ميزانيته ٥٠ مليون يورو من وزارة الثقافة والسياحة والمطار واتحاد رابطة سواقين التاكسي، وكل الناس المتواجدة في المدينة بتشارك، فهذا طبعا امر رائع".

وتابع": هنا نصارع من اجل الحصول على الميزانية حتى لتسكين الضيوف، ولكن يمكن نتغلب على هذا بعدة أمور، فحينما جاءت صوفيا لورين جاءت شركات الي مصر مهمة وحينما تتواجد في مهرجان وياتي به نجوم قوية تاتي شركات تساهم في المهرجان وهذا جزء مهم يجب ان نهتم به".

وكانت أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.