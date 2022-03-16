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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج "التخاذل مرفوض يا أهلي" يتصدر تريند تويتر قبل مباراة المريخ

النادي الأهلي
النادي الأهلي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج "التخاذل مرفوض يا أهلي"، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك لتشجيع لاعيبة النادي الأهلي قبل مباراة يوم الجمعة لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر هاشتاج "التخاذل مرفوض يا أهلي" قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير النادي الأهلي، لتشجيع اللاعيبة قبل مباراة يوم الجمعة مع المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا، كالاتي:

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصر غد الخميس، وذلك في ختام الاستعدادات لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الجمعة.

ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى لمران الأهلي غدًا، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني في السادسة من مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

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