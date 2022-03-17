كهربا يرفض الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل

أعلن الكابتن احمد حسن ، ان محمود عبد المنعم كهربا جناح الأهلى المعار لهاتاى التركى، رفض الانتقال إلى بيراميدز ويتسمك بالعودة إلى الأهلي نهاية الموسم.

وكتب احمد حسن على صفحته بموقع فيسبوك “ خاص.. كهربا يرفض الانتقال إلى بيراميدز ويتسمك بالعودة إلى الأهلي نهاية الموسم ”.

و فاز فريق هاتاي سبور على فاتح قرة جمرك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

تقدم سابا لوبسانيدزي بهدف لهاتاي في الدقيقة 29 ثم أضاف أيوب الكعبي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و58.

وشارك محمود حسن كهربا في المباراة كبديل مع هاتاي سبور منذ الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد هاتاي إلى 46 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فاتح قرا جمرك عند 40 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، خسر ملطية سبور أمام ألتاي بهدف دون مقابل.