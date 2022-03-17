ابن الأصول.. حمادة هلال يشارك جمهوره بصورة له| شاهد

نشر الفنان حمادة هلال ، صور لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى: ابن الأصول - انت عالمي - في جمال كدا .

ويذكر أن قال المطرب حمادة هلال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، إن أغنية عيش بشوقك التي قدمها المطرب تامر حسني ، التي حققت نجاحا مدويا، ملكا له.



وقال المطرب حمادة هلال، إن أغنية "عيش بشوقك"، التي غناها المطرب تامر حسني، كانت في الأصل له، واستمر في العمل عليها لمدة 6 أشهر.

وأضاف هلال: "انشغلت لفترة قصيرة عن العمل على الأغنية، تراوحت ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، بسبب مرض والدتي، وفوجئت بغناء تامر لها"، متابعا: "اللي زعلني إني اتواصلت مع المؤلف والملحن، وقلت لهم الأغنية دي بتاعتي لأنهم خدوها، وفكرت أنزل الأغنية على السوشيال ميديا لأنها بتاعتي ومجهودي، بس قلت بلاش وربنا اللي عالم".