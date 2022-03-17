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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابن الأصول.. حمادة هلال يشارك جمهوره بصورة له| شاهد

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال ، صور لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى: ابن الأصول - انت عالمي - في جمال كدا .

 

ويذكر أن قال  المطرب حمادة هلال،  خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، إن أغنية عيش بشوقك التي قدمها المطرب تامر حسني ، التي حققت نجاحا مدويا، ملكا له.


وقال المطرب حمادة هلال، إن أغنية "عيش بشوقك"، التي غناها المطرب تامر حسني، كانت في الأصل له، واستمر في العمل عليها لمدة 6 أشهر.

 

وأضاف هلال: "انشغلت لفترة قصيرة عن العمل على الأغنية، تراوحت ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، بسبب مرض والدتي، وفوجئت بغناء تامر لها"، متابعا: "اللي زعلني إني اتواصلت مع المؤلف والملحن، وقلت لهم الأغنية دي بتاعتي لأنهم خدوها، وفكرت أنزل الأغنية على السوشيال ميديا لأنها بتاعتي ومجهودي، بس قلت بلاش وربنا اللي عالم".

تامر حسني الفنان حمادة هلال حمادة هلال انستجرام أسما إبراهيم

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