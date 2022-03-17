صحف الكويت: مباحثات سعودية بريطانية حول أسعار الطاقة وبايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

مصر تتجه للسوق المحلي لتعويض القمح الروسي والأوكراني

بنما: صواريخ روسيا أصابت 3 سفن في البحر الأسود.. وإحداها غرقت

بريطانيا: جونسون اتفق مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

بايدن يصف بوتين بأنه "مجرم حرب"

النفط ينخفض بفعل محادثات روسيا وأوكرانيا وبيانات المخزونات الأمريكية

بايدن: أمريكا ستزود أوكرانيا بطائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات

الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة ويتوقع معركة ضد التضخم

أعضاء بمجلس الأمن يطلبون عقد اجتماع طارئ حول أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الحكومة المصرية تتجه إلى الاعتماد على القمح المحلي لتعويض وقف الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح لمصر، وفي سبيل ذلك قررت تبكير موعد انطلاق موسم توريد القمح المحلي، ليبدأ مطلع الشهر الجاري، وتدرس صرف حافز إضافي لتوريد سعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أشار إلى أن الأخير اتفق مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والتجارة والأمن.

وقال المتحدث في بيان حول زيارة رئيس الوزراء البريطاني للسعودية: "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة، ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".

دوليًا، قالت "الراي" إن السلطات الملاحية في بنما أعلنت أن ثلاث سفن ترفع علم البلاد أصيبت بصواريخ روسية في البحر الأسود منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا الشهر الماضي.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، فيما رد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذا التصريح "كلام غير مقبول ولا يُغتفر".

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا لصد الغزو الروسي، وستشمل حزمة المساعدات الجديدة طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للطائرات.

وقالت "الوطن" إن أسعار النفط هبطت للمرة الخامسة في ست جلسات، أمس الأربعاء، في رد فعل للمتعاملين على آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية.

ولفتت "الجريدة" إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأمريكي إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمئة حتى نهاية 2024.

وذكرت "القبس" أن بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنروج وإيرلندا، طالبوا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، عصر الخميس، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.