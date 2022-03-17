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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصول البريطانيين المفرج عنهما من إيران إلى بريطانيا

الصورة الأولى لوصول
الصورة الأولى لوصول الرهينتين البريطانيتين إلى مسقط بعد إفرا

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول المعتقلين الإيرانيين- البريطانيين نازانين زاجاري وأنوشه عاشوري إلى الأراضي البريطانية.

وأمس الأربعاء، أعلنت إيران أنها سلمت زاجاري المحتجزة لديها منذ نحو ستة أعوام، إلى السلطات البريطانية، فيما كتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على تويتر “نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه "مسرور بلم شملهما مع عائلاتهما وأحبائهما".

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وكانت ازانين زاجاري، البالغة من العمر 43 عاما، قد اعتقلت عام 2016، ووجهت لها تهمة التآمر لقلب نظام الحكم الإيراني، وهو ما نفته.

كما اعتُقل عاشوري عام 2017 ووجهت له تهمة التجسس، وهو اتهام نفاه.

وقال متحدث باسم القضاء الإيراني إن السلطات أفرجت عن كلا المواطنين مزدوجي الجنسية. فيما وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن مواطنا بريطانيا ثالثا من أصل إيراني، مراد طهباز، أُطلق سراحه من السجن لكنه لن يعود إلى المملكة المتحدة.

وأضافت تراس في تغريدة: "سنواصل العمل لتأمين مغادرة مراد إيران".

 

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