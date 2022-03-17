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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مستوحاة من سيارة راليات.. برودرايف تكشف عن Hunter للطرق الوعرة

Hunter
Hunter

كشفت شركة Prodrive ، البريطانية المتخصصة في بناء سيارات السباق الأكثر شهرة على الإطلاق ، عن سيارة مخصصة للطرق الوعرة مستوحاة من المقاتلة الرائدة المشاركة في فريق البحرين رايد اكستريم. وأطلقت عليها اسم Hunter ، وهي سيارة تستخدم نفس المحرك ونظام الدفع والتعليق، ولكنها بمخرجات طاقة أعلى، ونظام تعليق محسن، ومقصورة داخلية أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

 

تأتي سيارة "هنتر" الجديدة بمحرك V-6 سعة 3.5 لتر مزدوج التوربيني موجود في الجهة الأمامية من السيارة، وبسبب أن الموديل الجديد غير مشارك في بطولة العالم للراليات، فالشركة "برودرايف" جعل المحرك ينتج 591 حصانًا وعزم دوران 516 رطل-قدم ، بزيادة قدرها 50% عن مخرجات طاقة سيارة السباقات. 

Hunter 

تماما مثل سيارة السباق التي قادها المتسابق سيباستيان لوب ، فإنها ترسل القوة إلى جميع العجلات الأربع عبر علبة تروس بست سرعات. ولكن تم استبدال ذراع ناقل الحركة من سيارة السباق بمجاديف أسهل في الاستخدام موجودة بالقرب من عجلة القيادة. 

 

يبلغ طول نظام التعليق مزدوج الترقوة ، والذي يتميز بقوائم متوازية على جميع الزوايا الأربع ، 15.7 بوصة من السفر ، مقارنة بـ 13.7 في سيارة السباق. 

Hunter 

يتميز نظام التعليق مزدوج الترقوة بالعديد من المميزات التي تجعله الأفضل، حيث يعمل على تعزيز ودعم جوانب السيارة، مع تحكم دقيق في اتجاه العجلات، وهو يوفر أقصى ثبات للسيارة ويمنعها من الانحراف والتدحرج ويمنح السيارة صلابة ممتازة ولذلك فهو نظام يقدم أداء رياضي مميز.

Hunter 

تم تجهيز Hunter بإطارات 35 بوصة مخصصة للتعامل مع الطرق الوعرة وكل التضاريس، كما تزعم برودرايف أن هنتر تستطيع التسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من أربع ثوانٍ إذا كانت مزودة بمطاط لاصق.

 

يبدأ سعر هنتر من 1.6 مليون دولار وهي باهظة الثمن جدا ولذلك ستنتجها الشركة بأعداد محدودة لأنها تعرف أنها لفئة معينة فقط وليست للمستهلكين العاديين.

Prodrive Hunter هنتر سيباستيان لوب برودرايف

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