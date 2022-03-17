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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تصدر حزمة ترقيات لـ AMG GT الكوبيه موديل 2022

مرسيدس AMG GT 63
مرسيدس AMG GT 63

أعطت  مرسيدس-بنز  الطرازات التي تعمل بمحرك V8 من مجموعة AMG GT الكوبيه ذات الأربعة أبواب وهما AMG GT 63 و AMG GT 63 S تحديثًا طفيفًا. استكمالًا لما قامت به من تحديث الطرازات التي تعمل بمحرك V6 في العام الماضي.

 

وفقًا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، طرازات مرسيدس GT 43 ومرسيدس GT 53 و مرسيدس  AMG GT 63 ومرسيدس GT 63 S سيتلقون حزمة ترقيات دقيقة ولكن جوهرية في التصميم ، فضلاً عن تحسينات مهمة لتطوير الأداء مع اقتراب منتصف دورة حياتهم.

 

التغيرات المرئية الجديدة على  مرسيدس  الكوبيه GT موديل 2022 ستكون مألوفة للغاية لأنها تحاكي تلك الموجودة في مرسيدس AMG GT 63 S E الهايبرد بلج إن للأداء العالي المتصدرة النطاق.

مرسيدس AMG GT 63

تتضمن التحديثات تقديم خيارات ألوان جديدة، العملاء الذين سيشترون AMG GT 63 الكوبيه و مرسيدس 63 S سيكون لديهم اختيار بين أربعة ألوان غير لامعة وأربعة ظلال معدنية ولونين صلبين ، بما في ذلك لونان جديدان تم تقديمها مع سيارات الـ V6 العام الماضي، وهما  أزرق معدني وأزرق ماجنو طيفي.

مرسيدس AMG GT 63

هناك نوعان من التشطيبات الحصرية لطرازات Editions تسمى Green Light Magnoولون Rubellite Red Metallic. تأتي الألوان الخاصة مع مجموعة من عجلات AMG الرياضية مقاس 21 بوصة.

 

لا تزال سيارة مرسيدس AMG GT الكوبيه التي تتصدر النطاق مدعومة بمحرك V8 سعة 4.0 لتر وشاحن توربيني بقوة 585 حصانًا وعزم أقصى للدوران 590 رطلاً في موديل  GT 63. من ناحية أخرى ، تحصل GT 63 S على طاقة أكبر لتكون بقوة 639 حصان و 664 رطل قدم (900 نيوتن متر) من أقصى عزم للدوران.

 

يتوفر الآن طلب الطرازان المحدثان AMG GT 63 و GT 63 S للطلب بسعر يبدأ من 173،400 دولار مع أسعار الصرف الحالية.و سيكونان متاحين في صالات العرض بالولايات المتحدة الأمريكية بدءا من أبريل القادم.

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