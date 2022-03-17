غرفة الملابس الجاهزة: حملات توعية بالصحة الإنجابية للعاملين بمصانع العامرية

عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ،ورشة عمل بالتعاون مع مجلس السكان الدولي تحت عنوان " صحتنا راس مالنا " بهدف توعية العاملين من الذكور والاناث بمصانع الملابس الجاهزة بأهمية الصحية العامة والإنجابية وكيفية تحسينها بما يخدم العملية الإنتاجية وبيئة العمل وشارك في الورشة ممثلين عن مصانع الملابس بمنطقة العامرية للاستفادة من الدراسات والتوصيات و الإرشادات و الخدمات الطبية التي تعزز من قدرات العاملين والعاملات للمصانع.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن الورشة تعد جزءا من الحملة التي تقوم بها الغرفة المخطط لها أن تستمرعلي مدار عام ونصف وتستهدف توعية نحو 20 ألف عامل وعاملة بمصانع الملابس بمنطقة العامرية بأهمية الحفاظ علي الصحة العامة بما يخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الاحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع ، مع توفير كافة الخدمات الطبية المتاحه وبما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لاسباب اجتماعية او صحية وأن تلك الحملة تتماشي مع خطة الدولة للتوعية بالاثار السلبية لزيادة السكان .

وأوضح أن الغرفة قامت بإعداد دراسة عن معدلات الغياب عن العمل وأسبابها داخل القطاع ، حيث ارجعت ذلك للزواج والحمل ، خاصة وأن 70٪ من العاملين بمصانع الملابس سيدات من إجمالي 2.3 مليون عامل بالقطاع .

ولفت عبد السلام ، إلي أن الغرفة بدأت التطبيق التجريبي للدراسة بمصانع العامرية بالاسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، علي أن يتم تعميمها علي باقي المناطق الصناعية فور الانتهاء من نتائج الدراسة وبيان مدي تأثيرها علي العملية الإنتاجية.

وقال أنه سيتم اختيار مجموعة محددة من العاملين والعاملات بكافة المصانع للاستفادة من برامج التوعية علي أن يقوموا بإعادة نشرها لباقي زملائهم عبروسائل التواصل الاجتماعي المختلفة متضمنة المعلومات الاساسية بصورة دورية.

وأكد الحفاظ علي خصوصية المعلومات وسريتها حال تردد العمال او العاملات علي العيادات التي توفرها المصانع للحصول علي الخدمات الصحية المختلفة.

وقالت الدكتورة عبير سالم استشاري البرامج بمجلس السكان الدولي ، أن المبادرة تعد الأولي من نوعها بمصر ، حيث بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد منذ عامين و حققت نتائج إيجابية ، وحاليا يتم تنفيذها بمصانع الملابس العامرية بالإسكندرية.

واوضحت أن المبادرة تهدف التعرف علي الوسائل الخاصة بالصحة العامة خاصة الإنجابية للعاملات بالمصانع وانعكاسهاعلي القدرات الإنتاجية والتي قد تتأثر بغياب العمالة المدربة نتيجة عدم المعرفة باستخدام وسائل الحفاظ علي صحهتم .

وأشارت إلي ان مجلس السكان الدولي يقوم بالتعاون مع الجهات المختصة ، بتوفير عيادات متنقلة بالمصانع لتقديم الخدمات الصحية للعاملين فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية في التوعية بأهمية الالتزام بالارشادات مع الحفاظ علي خصوصية البيانات وسريتها.

واضافت ان المجلس يقوم بعمل دراسات مبنية علي برامج يتم تنفيذها علي ارض الواقع ويتم إختيارها بعناية ، لافته إلي قضية الصحة الانجابية بالغة الأهمية وتأتي في اطار الصحة العامة للعمال ومساعدة الاسر علي تدبير امورها.

واشارت الي ان الحملة تقوم بمساعدة السيدة العاملة والتي حصلت علي قدر كبير من الدورات التدريبية واصبحت ذو كفاءة إنتاجية الحصول علي الوسائل التي تمكنها من الحفاظ علي صحتها و تحقيق الاستقرار المادي لأسرتها , مشيرة الي ان جهل العاملات بارشادات الصحة الانجابية والأدوات المتاحة يعرضهم للغياب او ترك العمل وبالتالي يفقد المصنع عضوا مؤثرا في العملية الانتاجية

واضافت ان المجلس سيعمل علي توفير الخدمات الصحية عبر العيادات المتنقلة بالاضافة الي تعزيز قدرات العيادات المتواجدة بالمصانع مع تقديم كافة الوسائل والارشادات المتبعة مشيرة الي ان الحملة تستهدف في مرحلتها الثانية 10 مصانع بالمنطقة الحرة بالإسكندرية.