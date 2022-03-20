خدمات تهمك|تعرف على أسعار الدواجن و البيض و الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-3-2022

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20-3-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن، البيض، الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 20-3-2022، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات اليوم



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 11 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 15 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6.5 جنيهات، والثوم بـ 5.5 جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد



وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 6.5 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 12 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 17 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 34 و35 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 37 و38 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 20-3-2022



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 51 و 52.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 53 و54.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.25 و 10.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3.25 و 3.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.