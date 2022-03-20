عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات تهمك|تعرف على أسعار الدواجن و البيض و الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

أرشيفية
أرشيفية

 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-3-2022

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20-3-2022

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن، البيض، الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 20-3-2022، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضروات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 20 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20-3-2022

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 20-3-2022

أسعار الخضراوات اليوم
 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 11 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 8 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 15 جنيها، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان بـ15 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

 

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 8 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 6.5 جنيهات، والثوم بـ 5.5 جنيهات، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة اليوم الأحد


وصل سعر البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 6.5 جنيهات، واليوسفي إلى 6 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 12 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأسود 30 جنيها للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 25 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 9 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجلت الفراولة 9 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 17 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ12 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو.

 

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:


تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 34 و35 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 37 و38 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم الأحد 20-3-2022


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 51 و 52.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 53 و54.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10.25 و 10.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3.25 و 3.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

خدمات اسعار الخضروات اليوم الدواجن الخضراوات اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد الطماطم البنجر البيض اليوم أسعار الخضر اسعار الدواجن والبيض اليوم سعر الطماطم Finanace Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال في بداية شهر رمضان

ارتفاع جديد في أسعار السجائر الأجنبية| القائمة الكاملة

خلفًا لإبراهيم حجازى.. قرار جمهوري بتعيين عضوة جديدة في مجلس الشيوخ

مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة..والأهالي:«منعرفش عنهم حاجة»|تفاصيل

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وعودة للأمطار والرياح.. فيديو

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

أطلب الدعاء ممن يحبوني.. إصابة وفاء عامر بكدمات في أنحاء جسدها

موجة برد جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وفرص لسقوط أمطار

ترشيحاتنا

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

إحدى الفتيات سلوكها سيء.. ماذا قالت شاهدة النفي الأول في قضية الاتجار بالبشر ؟

"النقل": تعاون مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بالعين السخنة

النقل : مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لإنشاء ميناء بالمنيا لتصدير السكر

وزير النقل: مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة لبناء استراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني

وفاة زكى فطين عبد الوهاب.. قصته مع السرطان واللحظات الأخيرة فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد البرتقال.. ومخاطر الإكثار من تناوله

ابتكار جاكيت يمكنه تسجيل ضربات القلب ويعمل كـ ميكروفون لضعاف السمع |صور

ترتيب صادم.. مصر في المركز 129 على مقياس السعادة العالمي

موقف محرج.. وزير بريطاني سابق يتناول طعام كلاب الملكة بالخطأ

فيديو

كسر وكدمات .. إصابات بالجملة تلاحق وفاء عامر |فيديوجراف

طليق منة عرفة يخرج عن صمته: مكالمة تليفونية كانت سبب الانفصال "فيديوجراف"

ويجز يقدم أغنية مصورة ضمن فيلم "كباتن الزعترى"

كارمن سليمان: أنا عصبية وتعرضت للتنمر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

هل نحن في زمن الـ "ويجز"؟!

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ