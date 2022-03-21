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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Audi R8 تتعرض لحادث تحطم اثناء سباق تسارع.. فيديو

سيارة Audi R8 تتعرض
سيارة Audi R8 تتعرض لحادث تحطم اثناء سباق تسارع

في مقارنة بين سباق المضمار وسباق التسارع، يقول المنطق أن النوع الأول أكثر خطورة من الثاني، حيث تتطلب سباقات المضمار الطويل مزيدًا من الدقة في المناورة والتقنيات لسنوات، بينما يعتمد سباق التسارع في خط مستقيم بشكل كبير على وقت رد فعل السائق وقدرات محرك ووزن السيارة.

سيارة Audi R8 تتعرض لحادث تحطم اثناء سباق تسارع

يظهر الفيديو المرفق من قناة Turnpike Racing League على موقع يوتيوب حادث تحطم مفجع اثناء سباق تسارع، حيث تصطف سيارتا أودي R8 كوبيه (واحدة سوداء وأخرى بيضاء) في شريط تسارع قبل السباق.

 

عندما بدأ السباق كان من الواضح أن السيارة السوداء كانت غير مستقرة على ما يبدو في منتصف الطريق خلال العدو، فقد سائق R8 الأسود السيطرة وتذبذب، وانتهى به الأمر في اصطدام وجهاً لوجه بجدار مضمار السباق، وكان تأثير التحطم هائلاً ويمكن أن ترى الحطام يتطاير في الهواء، ولكن استمرت السيارة الخارقة في التمايل إلى الأمام بعد ارتدادها من الاصطدام.

 

ليس من المأكد ما إذا كان السائق بخير بعد هذا الحادث المروع، وقال أحد المعلقين على الفيديو إنه كان هناك عندما وقع الحادث، ويُزعم أن المذيع قال إن السائق بخير، لكنه أصيب بكدمات فقط من الحادث.

تعتبر الحوادث من هذا النوع جزء من العبة، وليس من المفترض إجراء سباقات التسارع على الطرق العامة، لإنها خطر على السلامة ويمكن أن يضر مستخدمي الطريق الآخرين العاديين.

سباق التسارع السباق السلامة الطرق العامة محرك

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