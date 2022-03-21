كوبايات وورد.. أشرف عبد الباقي يهنئ والدته بمناسبة عيد الأم

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة كوميدية للاحتفال بمناسبة عيد الأم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر أشرف عبد الباقي في الصورة حاملًا طقم كوبايات وبوكيه من الورد، وعلق علي الصورة كاتبًا: “طبعًا فاكرة انى نسيتك يا ماما”.

والتقى صدى البلد بأشرف عبد الباقى في حوار خاص كشف فيه عن تجربته بمسرحية “كنز الدنيا” ومشاركته في مسلسل “أنا وهى”".

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن سر تعاونه مع ذوى الهمم من خلال مسرحيته الاخيرة “كنز الدنيا” والتى عرضت على مسرح جراند حياة وشارك فيها عدد كبير من ذوى القدرات الخاصة.

وقال أشرف عبد الباقى : "تعاملى مع المجموعة التى شاركت بالعرض المسرحى كان فى البداية هناك نوع من عدم الألفة حيث كان بداية تعارف على بعضنا البعض، ولكن بعد فترة من التعامل بدأت أنظر إليهم بشكل مختلف، وأصبح هناك نوع من التفاهم بيننا، وتلاشى التخوف رويدًا رويدًا سواء من جانبى أو جانبهم كون أنه كان لأول مرة يتعاملون معى.

وأضاف أشرف عبد الباقى : "كما ساعدنى فى هذا الأمر أسر هؤلاء الشباب، وأراهم بالفعل هم الأبطال الحقيقيون كما جاء فى أحداث المسرحية، كنت لدى ثقة كبيرة فيهم، وهم بالفعل على قدر كبير من المسئولية، وكذلك استطاعوا الاندماج سريعًا مع باقى أبطال المسرحية مثل شريف وإبرام سمير.

وأوضح أشرف عبد الباقى : “ساعدنى أيضا فكرة التعامل مع هؤلاء الشباب من قبل فى الحياة بشكل عام إذ قد تصادفهم فى الحياة الطبيعية من المقربين إليك، كما أننى اقتربت منهم أيضا عندما قدمت فقرة ”اسأل الرئيس" فى احتفالية "قادرون باختلاف"، والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ فترة قصيرة، وكان مفتاح حل اللغز فى التعامل معهم هو كيف تتقبله وتحبهم وتتعامل معه بشكل طبيعى، وهو ما تحقق بالمسرحية، وكان لهذا الأمر مفعول السحر فى السيطرة عليهم، حصولى على ما أريد منهم".