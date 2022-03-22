معتصم سالم: منتخب السنغال يعاني دفاعيًّا.. وهجوم الفراعنة قادر على الفوز

يعتقد معتصم سالم نجم الإسماعيلي والمنتخب السابق، أن فرص مصر والسنغال في التأهل إلى كأس العالم، متساوية تماما، موضحا أن المنتخبين تصاعد مستواهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ ما يؤكد تشابه الظروف.

وأضاف سالم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "منتخب السنغال يعتمد على السرعات والمهارات الفردية، وقوته في خطه الأمامي، لكن دفاعهم يعيبه البطء الشديد".

وواصل سالم: "لدينا خط هجوم قوي، ونمتلك الجناح الأفضل في العالم، ويمكن استغلال هذا للوصول إلى مرمى المنتخب السنغالي، وأتمنى أن يبدأ كيروش اللقاء، بتوازن كبير بين الهجوم والدفاع".

وأتم تصريحاته: “خط دفاع السنغال لا يوجد به لاعب مميز سوى كوليبالي، لافتا إلى أن مروان حمدي في نهائي إفريقيا لعب دقائق قليلة وهدد مرمى السنغال وخطهم الخلفي في أكثر من كرة عرضية وهو سلاح يجب أن يستغله المنتخب".