ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض.

وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم:

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 37 و 39 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 40-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 41- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 26 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-3-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.75_10 جنيه

كتكوت ساسو : 3.25 _ 3.5 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 56-57 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 45-55 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 58-59 جنيها.



أسعار البط اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.