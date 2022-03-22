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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22 مارس

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 22-3-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض.

وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم:

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض  اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022  في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 37 و 39  جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 41- 42 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 75 - 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 26 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم  الثلاثاء 22-3-2022  فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 9.75_10  جنيه

كتكوت ساسو : 3.25 _ 3.5 جنيه

 

أسعار طبق البيض  اليوم  الثلاثاء 22-3-2022  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 56-57  جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ  45-55 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 58-59 جنيها.

            
أسعار البط  اليوم  الثلاثاء 22-3-2022 في السوق المحلية: 
أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -50 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

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