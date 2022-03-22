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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل ما تنزل من بيتك .. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022.

وأكد عاصم الشندويلي، مراسل "صباح البلد"، على الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اليوم، والتي تستمر حتى نهاية الإسبوع، مناشداً جميع قائدي المركبات بـ الإتباع التام لكافة القواعد المرورية، والإطمئنان أولاً على حركة الإطارات خاصة في ظل هذا الانخفاض في درجات الحرارة.

وقال مراسل "صباح البلد"، إن هناك سيولة مرورية على الطريق الدائري، وكوبري روض الفرج، ومطلع البحر الأعظم على الدائري، ومنطقة حدائق المعادي على الطريق الدائري أيضاً حيث يوجد سيولة مرورية في الاتجاهين.

وأضاف عاصم الشندويلي أن هناك تكدسات مرورية على طريق الدائري، في الطريق القادم من دائري المعادي متجه إلى نزلة الصعيد، وذلك يرجع إلى عمليات التطوير التي تُلحق بالطريق الدائري في الاتجاه الأيمن.

الحالة المرورية برنامج صباح البلد صدى البلد درجات الحرارة دائري المعادي

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