دورات تدريبية لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة بجامعة عين شمس للتعامل مع ذوي الإعاقة

فى إطار سلسلة الفعاليات التى تنظمها جامعة عين شمس لرفع الوعي المجتمعي تجاه ذوى الإعاقة ،نظم مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس ، صباح اليوم ، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى الآداب والحقوق ، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورنا الهلالى مدير المركز ، حاضر بالندوة مروة مندى المدرس بقسم علم النفس.



أوضحت رنا الهلالى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي ينظمها المركز ، حيث سيتم تقديم الدورات لباقي كليات الجامعة ضمن خطة متكاملة لتوعية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع لتقديم خريج ذو جدارة ،وتحقيق مجتمع دامج بلا حواجز .

ويحاضر في الدورة القادمة التي ستعقد الأسبوع القادم ، د. مصطفي الشاهد المدرس بكلية الطب والذى أوضح أن الندوات تهدف إلى توعية السادة أعضاء هيئة التدريس بالإعاقة وكيفية تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة وتقديم الخدمات التعليمية لهم ليصلوا لذات الخدمات التعليمية المماثلة لأقرانهم .