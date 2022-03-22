عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية لأعضاء التدريس والهيئة المعاونة بجامعة عين شمس للتعامل مع ذوي الإعاقة

جانب من الدورة
جانب من الدورة

فى إطار سلسلة الفعاليات التى تنظمها جامعة عين شمس لرفع الوعي المجتمعي تجاه ذوى الإعاقة ،نظم مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس ، صباح اليوم ، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليتى الآداب والحقوق ، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورنا الهلالى مدير المركز ، حاضر بالندوة مروة مندى المدرس بقسم علم النفس.

أوضحت رنا الهلالى أن الدورة التدريبية تأتى في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي ينظمها المركز  ، حيث سيتم تقديم الدورات لباقي كليات الجامعة ضمن خطة متكاملة لتوعية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لدمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع لتقديم خريج ذو جدارة ،وتحقيق مجتمع دامج بلا حواجز .

txt

بنات عين شمس تحتفي بالمرأة المصرية..وسعود يشيد بدورها فى إعداد أمهات المستقبل

txt

عميد ألسن عين شمس تفتتح مسابقة "إعادة التدوير "

txt

بناء الإنسان والجمهورية الجديدة ..محور المؤتمر العلمي لجامعة عين شمس 29 مارس

ويحاضر في الدورة القادمة التي ستعقد الأسبوع القادم ، د. مصطفي الشاهد المدرس بكلية الطب والذى أوضح أن الندوات تهدف إلى توعية السادة أعضاء هيئة التدريس بالإعاقة وكيفية تقديم الدعم للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة وتقديم الخدمات التعليمية لهم  ليصلوا لذات الخدمات التعليمية المماثلة لأقرانهم .

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس جامعه دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

ترشيحاتنا

حمدي ووفاء في ورطة.. بلاغ يتهم يوتيوبر وزوجته بـ”جريمة خطيرة”| فيديوجراف

أشقاء قتيل الدقهلية: "المتهم" يعاني من مرض نفسي ونطالب بالعفو عنه

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ